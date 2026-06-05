Republikanerne Steve Hilton og Xavier Becerra er i ledelsen etter nominasjonsvalget i California, men Tom Steyer er ikke uten håp. Delstatens guvernør Gavin Newsom har også reagert på president Trumps påstander om valgsvindel.

Manglende valgresultater i California fører til spenning og kritikk. Republikanerne Steve Hilton og Xavier Becerra er i ledelsen etter nominasjonsvalget, men Tom Steyer er ikke uten håp.

Delstatens guvernør Gavin Newsom har også reagert på president Trumps påstander om valgsvindel. Opptellingen av stemmer pågår fortsatt flere dager etter nominasjonsvalget, og noen mener at langvarige stemmeopptellinger kan svekke tilliten til valg. President Trump har også kritisert valgsystemet i California, som han mener er dårligere enn i noen tredjeverdensland





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