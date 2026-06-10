Manipulert landslagsbilde skaper debatt om bilderedigering

Norges Fotballforbund publiserte et bilde av VM-troppen der fire spillere fikk byttet drakt digitalt. Manglende informasjon om manipuleringen har ført til kritikk fra pressefolk og mediehus.

Et bilde av Norges VM-tropp på treningsfeltet i Greensboro har skapt debatt om bildemanipulering. Bildet, tatt av fotobyrået Bildbyrån , viser spillerne ikledd drakter fra sine første fotballklubber.

Men fire av spillerne hadde på seg helt andre drakter da bildet ble tatt - de er blitt manipulert inn i ettertid. Blant annet er landslagskaptein Martin Ødegaard vist i drakten til Drammen Strong, mens han egentlig hadde på seg landslagets treningsdrakt. Også Ståle Solbakken og Jens Petter Hauge er blant dem som har fått byttet drakt digitalt. I tillegg er en lampe redigert vekk fra bakgrunnen.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Petter Berntsen, konstituert leder i Pressefotografenes klubb, sier til VG at dette er uheldig. Man skal som hovedregel ikke manipulere bilder, og i hvert fall informere om det når man gjør det. Norges Fotballforbund (NFF) publiserte bildet på Facebook og egne nettsider uten å opplyse om manipuleringen.

Morten Morisbak Skjønsberg, medieansvarlig i NFF, innrømmer at de burde informert tydeligere. Vårt eneste mål var å skape stolthet rundt breddeklubbene, sier han. Vi fikk dessverre ikke tak i drakter til alle, så vi bestemte oss for å legge på drakt på de fire spillerne for å vise klubbtilhørighet. NRK Buskerud brukte også bildet i en sak, men uten å merke at det var retusjert.

Distriktsredaktør Chris Carlsen sier de ikke var klar over manipuleringen. Vi hadde ingen grunn til å tro at noe var endret. Dette var ikke på radaren vår i det hele tatt, sier han til VG. Han legger til at de nå må gå gjennom rutinene sine.

Bildbyrået selv har i ettertid endret bildeteksten og lagt til en redaktørmelding om at draktene er endret og objekter i bakgrunnen fjernet. Direktør Niklas Larsson understreker at byrået har nulltoleranse for manipulasjon av nyhetsbilder, men at lagbilder er en annen sak. Likevel mener flere at merkingen må bli mye tydeligere. Debattens kjerne er tillit til bilder i mediene, og hvor langt det er akseptabelt å gå for å skape et visuelt budskap





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