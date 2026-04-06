Mann antatt omkommet etter fall fra oljetanker i storm

En mann antas å ha omkommet etter å ha falt fra en utenlandsk oljetanker under stormen Dave. Søket er avsluttet på grunn av dårlige værforhold.

Lytt til saken Kortversjonen Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. En tragisk hendelse fant sted søndag da en mann falt over bord fra den utenlandske oljetankeren Alfa Baltica under den voldsomme stormen Dave . Etter en intensiv leteaksjon som varte i flere timer, og uten hell, ble søket avsluttet søndag kveld. Mannen ble antatt omkommet, og de pårørende samt mannskapet om bord på tankskipet står nå overfor en svært krevende situasjon.

Mannen skal ikke ha hatt på seg redningsvest da han falt i havet, noe som utvilsomt bidro til å gjøre søket enda vanskeligere. Politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt tok beslutningen om å avslutte søket, etter å ha rådført seg med lege, som en del av de standardiserte prosedyrene under slike omstendigheter. Begrunnelsen for å avslutte søket var at det ikke lenger ble ansett som mulig å finne mannen i live, gitt de tøffe værforholdene og den lange tiden som hadde gått siden hendelsen. Hovedredningssentralen uttrykte sine dypeste kondolanser til de pårørende og resten av mannskapet. \Oljetankeren Alfa Baltica var på vei fra oljeraffineriet Mongstad, et viktig knutepunkt for oljeindustrien i Norge, til Litauen da hendelsen skjedde. En omfattende redningsaksjon ble umiddelbart igangsatt. Hendelsen fant sted rundt klokken fire på ettermiddagen, og en Mayday-melding ble sendt ut klokken 16:02. Dette signalet varslet alle fartøy i nærheten om nødsituasjonen, og det satte i gang en rekke responser. Både et redningshelikopter og et annet helikopter deltok i søket, og de søkte i flere timer i området der mannen falt over bord. Til tross for intensiteten i søket, ble mannen ikke funnet. Et norsk konstruksjonsskip, som var i nærheten, endret kurs og bidro også i leteaksjonen. Kystvaktskipet KV Bergen var også på vei til stedet, men de tøffe værforholdene gjorde det vanskelig for dem å delta i søket. Kommunikasjonssjefen ved Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø, Vegard Finberg, kommenterte at selv for et stort kystvaktskip som KV Bergen, var det krevende å operere i de rådende forholdene. \Tankskipet befant seg omtrent 45 kilometer fra land, sørvest for Stavanger, midt i stormen Dave. Værforholdene var ekstremt utfordrende. Det blåste sterk kuling fra nordvest med vindkast på opptil 30 meter i sekundet, noe som skapte svært høye bølger. Bølgene var i gjennomsnitt 7,5 meter høye, og nådde på det meste hele 14,3 meter. Disse forholdene gjorde søket etter mannen ekstremt vanskelig og farlig. Tankskipet er registrert i Bahamas og skal ha hatt om lag 20 besetningsmedlemmer om bord. Værforholdene i området bidro uten tvil til å komplisere redningsarbeidet, og økte risikoen for både redningsmannskapet og den savnede personen. Hovedredningssentralen og lokale myndigheter jobbet sammen for å koordinere søket, men værforholdene førte til at håpet om å finne mannen i live svant hen. Hendelsen understreker de farer som er forbundet med arbeid til sjøs, spesielt under ekstremt vær





Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Australias mest ettersøkte mann skutt og drept etter syv måneder på fluktDezi Freeman ble skutt og drept av politiet mandag morgen.

Mann over bord fra oljetanker i Nordsjøen – omfattende redningsaksjon pågårHovedredningssentralen leder en stor redningsaksjon i Nordsjøen etter at en mann falt over bord fra en oljetanker. Et redningshelikopter og kystvaktskip er på stedet, og andre fartøyer bistår i søket. Uværet «Dave» skaper utfordrende forhold for redningsarbeidet.

Søket etter savnet person avsluttet i NordsjøenRedningsaksjonen i Nordsjøen etter en mann over bord er avsluttet. Personen antas å ha omkommet. Oljetankeren Alfa Baltica sendte ut mayday-signal, og flere fartøy deltok i søket under vanskelige værforhold.

Fortsatt stengte fjelloverganger etter «Dave»Følg med på oppdateringer på vær og føre, er oppfordringen fra Statens vegvesen.

Mann antatt omkommet etter fall fra tankskip under stormEn mann falt i havet fra tankskipet Alfa Baltica under stormen Dave. Søket er avsluttet, og mannen antas å være omkommet.

