Mann begjærer seg løslatt i drapssaken på Grønland

En av de tre mennene som er siktet for drapet på en kvinne i 30-årene på Grønland i Oslo, begjærer seg løslatt. Han møter i Oslo tingrett onsdag.

En av de tre mennene som er siktet for drapet på en kvinne i 30-årene på Grønland i Oslo , begjærer seg løslatt. Det opplyser hans forsvarer, Knut Ditlev-Simonsen, til VG.

Forsvareren sier at saken er klausulert, men understreker at han mener mannen bør løslates. Politadvokaten Hilde Hermanrud Strand bekrefter at mannen vil bli løslatt, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere. Mannen møter i Oslo tingrett onsdag, hvor retten skal vurdere løslatelsesbegjæringen. Han er én av tre menn som ble pågrepet og siktet for drap etter at kvinnen ble funnet død i en heis i midten av april.

Alle tre nekter straffskyld. Kvinnen ble funnet av en tilfeldig forbipasserende i en bygning som kan knyttes til en av de andre siktede. Denne mannen har tidligere omtalt seg selv som en tidligere superkriminell. Ifølge VGs opplysninger ble en av de siktede pågrepet mens han gikk live på TikTok.

I dagene etter funnet ble det spredt en rekke rykter om dødsfallet på sosiale medier. Bistandsadvokat Monica Lindbeck, som representerer de etterlatte, gikk offentlig ut mot ryktene og medieomtalen. Hun sa at de pårørende opplevde ryktene som en ekstrabelastning i en allerede vanskelig tid. Lindbeck har ikke ønsket å kommentere saken ytterligere etter at løslatelsesbegjæringen ble kjent.

Politiet har ikke gått ut med flere detaljer om etterforskningen, men det er kjent at de har gjennomført flere avhør og tekniske undersøkelser. De tre siktede har ulike forsvarere, og alle har nektet straffskyld. Rettsmøtet onsdag vil være lukket på grunn av klausulering. Det er ventet at retten vil ta stilling til om det er grunnlag for å holde mannen varetektsfengslet eller om han kan løslates.

De pårørende til kvinnen har fått bistand og støtte fra kriseteam. Saken har vakt stor oppmerksomhet i lokalmiljøet, og mange har reagert på de voldsomme ryktene som sirkulerte i sosiale medier. Politiet har oppfordret folk til å ikke spekulere i saken og overlate etterforskningen til dem. Løslatelsesbegjæringen kommer omtrent to uker etter at kvinnen ble funnet, og det er uklart når en eventuell tiltale vil bli tatt ut





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