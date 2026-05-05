Mann dømt for voldtekt etter handling under søvn – saken sendt til Høyesteretten

En 38-årig mann er dømt for voldtekt etter å ha ført en finger inn i en kvinnes endetarm mens hun sov. Hålogaland lagmannsrett har avvist tingrettens tidligere dom og sendt saken til Høyesteretten for å vurdere straffenivået. Saken reiser viktige juridiske spørsmål om strafferetlige konsekvenser for slike handlinger.

En 38-årig mann er dømt for voldtekt etter at han førte en finger inn i en kvinnes endetarm mens hun sov. Dette skjedde sommeren 2024, og saken har vært omstridt gjennom flere rettsgrader.

Hålogaland lagmannsrett har funnet at det er bevist utover enhver rimelig tvil at kvinnen var ute av stand til å motsette seg handlingen, da hun var i søvn. Dommen støttes av flere bevis, inkludert tekstmeldinger mellom den fornærmede kvinnen og tiltalte, samt vitneforklaringer fra hennes søster og tre andre vitner. I en tekstmelding skrev den tiltalte: «Æ e veldig lei mæ for det som skjedde og at du måtte ende opp med å føle det sånn... ».

Dette er ett av flere bevis som styrker kvinnens forklaring. Tingretten hadde tidligere dømt tiltalte til fem måneder i fengsel, men lagmannsretten avvek fra denne vurderingen. De konkluderte med at fingeren faktisk var ført inn i endetarmen, noe som resulterte i en strengere dom. Saken er nå sendt til Høyesteretten for å vurdere straffeutmålingen, noe både forsvareren og påtalemyndigheten er enige om.

Forsvareren, Trond Buberg, mener saken reiser prinsipielle spørsmål om straffenivået for slike overtredelser etter at minstestraffen for voldtekt til samleie ble fjernet. Høyesteretten har imidlertid ikke tatt stilling til skyldspørsmålet, da de mener lagmannsrettens dom er tilstrekkelig begrunnet.

«Begrunnelsen viser hva som har vært avgjørende, og hvorfor resultatet avviker fra tingrettens resultat», heter det fra Høyesteretts side. Saken har vært omtalt i media og har vakt oppmerksomhet blant annet fordi den berører viktige juridiske og etiske spørsmål. Den fornærmede kvinnen har gjennom hele prosessen fått støtte fra familie og venner, og saken har også ført til debatt om hvordan slike saker skal behandles i rettssystemet.

Mens lagmannsretten har lagt stor vekt på bevisene og vitneforklaringene, viser saken også hvor viktig det er med en grundig og rettferdig prosess. Høyesteretten vil nå vurdere om straffen skal økes eller om den skal opprettholdes, noe som kan ha betydning for lignende saker i fremtiden





bladetnordlys / 🏆 17. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Voldtekt Hålogaland Lagmannsrett Høyesterett Straffeutmåling Rettssak

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Musk vitnet i OpenAI-sakenElon Musk har tirsdag inntatt vitneboksen i søksmålet mot OpenAI, som står bak ChatGPT. Han mener han ble forrådt da selskapet gikk i en mer kommersiell retning.

Read more »

Mann til arresten etter uro ved Haakonsvern(Åpen for alle lesere)

Read more »

Musk vitnet i OpenAI-sakenElon Musk har tirsdag inntatt vitneboksen i søksmålet mot OpenAI, som står bak ChatGPT. Han mener han ble forrådt da selskapet gikk i en mer kommersiell retning.

Read more »

Musk vitnet i OpenAI-sakenElon Musk har tirsdag inntatt vitneboksen i søksmålet mot OpenAI, som står bak ChatGPT. Han mener han ble forrådt da selskapet gikk i en mer kommersiell retning.

Read more »

Mann dømt til fengsel etter voldsomt slag mot kompisEn mann i 30-årene ble dømt til 120 dagers fengsel etter å ha slått kompisen i ansiktet med knyttet neve, noe som resulterte i to brudd i kinnbeinet. Retten fastslo at volden var uforsvarlig, selv om slaget ikke var planlagt.

Read more »

Høiby-saken: Skaugum-bolig godkjent til fotlenkesoningI tillegg mener Kriminalomsorgen at Marius Borg Høiby er skikket til å gjennomføre varetekt med fotlenke i sitt eget hjem.

Read more »