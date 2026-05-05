Mann dømt til forvaring for grove seksuelle overgrep mot barn

En mann i 30-årene er dømt til forvaring for en rekke grove seksuelle overgrep mot barn, samt besittelse av overgrepsmateriale. Dommen omfatter overgrep begått over en lang periode og involverer flere ofre.

En mann i 30-årene er dømt til forvaring for en rekke grove seksuelle overgrep mot barn. Dom men omfatter et høyt antall fysiske overgrep begått mot barn under 14 og 16 år, samt besittelse og deling av overgrepsmateriale.

Mannen har tidligere innrømmet skyld for de fleste av tiltalepunktene, men nektet for å ha brukt trusler for å oppnå seksuell kontakt med et av ofrene. Retten har lagt stor vekt på alvorlighetsgraden og omfanget av overgrepene, som har pågått over en lang periode – fra 2006 og frem til pågripelsen i august 2024. Dommen beskriver handlingene som en «vedvarende og systematisk utnyttelse av barn for egen seksuell tilfredsstillelse».

Under rettssaken ble det fremlagt bevis for over 6000 ulovlige bilder og videoer funnet på mannens digitale enheter, inkludert Iphoner, PC-er, harddisker, minnepinner og skylagringstjenester. Påtalemyndigheten argumenterte for forvaring med henvisning til faren for gjentagelse, og påpekte at lovbruddene har skjedd over lang tid og involverer flere fornærmede. Statsadvokat Beate Rullestad-Jansen fremhevet at det dreier seg om en «sammenhengende rekke av overgrep» og at det er begått tillitsbrudd gjennom seksualiserte bilder.

Mannen har selv beskrevet sin rolle som idrettsleder som en «gullgruve» for å begå overgrepene, og retten har nå besluttet at han aldri skal kunne ha verv eller stillinger hvor han jobber med barn igjen. I tillegg til forvaringsstraffen, er mannen dømt til å betale til sammen 1,7 millioner kroner i erstatning til de fire ofrene.

Forsvarer Bjørge Usterud Tveito opplyser at de tar dommen til etterretning og vil gjennomgå den med klienten i fengsel for å vurdere muligheten for anke. Han understreker imidlertid at dommen i stor grad er i tråd med mannens egne forklaringer i avhør. Dommen representerer den strengeste straffen som kan ilegges i Norge, og understreker samfunnets nulltoleranse for seksuelle overgrep mot barn.

Saken har avdekket en langvarig og systematisk misbrukssituasjon som har hatt dyptgripende konsekvenser for ofrene, og dommen sender et sterkt signal om at slike handlinger ikke vil bli tolerert. Etterforskningen har vært omfattende, med gjennomgang av totalt 50 digitale beslag for å kartlegge omfanget av mannens kriminelle aktivitet





Aftenposten / 🏆 31. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Seksuelle Overgrep Barn Forvaring Dom Overgrepsmateriale Idrettsleder Erstatning

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mann omkom i båtulykke i AverøyEn mann døde etter at en fritidsbåt gikk på grunn ved Storseisundbrua på Atlanterhavsveien natt til søndag. En annen person ble fraktet til sykehus med lettere skader. En omfattende redningsaksjon ble iverksatt.

Read more »

Mann pågrepet: Forgiftet barnematEn mann er pågrepet i Østerrike etter å ha forgiftet barnemat i butikkhyller.

Read more »

Mann i 30-årene omkom i båtulykke:Lokalsamfunnet er preget av båtulykken der en mann i 30-årene mistet livet. Politiet vil undersøke ulykkesbåten.

Read more »

Mann til arresten etter uro ved Haakonsvern(Åpen for alle lesere)

Read more »

Mann dømt til fengsel etter voldsomt slag mot kompisEn mann i 30-årene ble dømt til 120 dagers fengsel etter å ha slått kompisen i ansiktet med knyttet neve, noe som resulterte i to brudd i kinnbeinet. Retten fastslo at volden var uforsvarlig, selv om slaget ikke var planlagt.

Read more »

– Mann pågrepet, siktet for voldtekt(Åpen for alle lesere)

Read more »