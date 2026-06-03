Mann får besøksforbud mot prinsesse Ingrid Alexandra etter rettssak i Sydney

En 63 år gammel mann har blitt forbudt å oppsøke prinsesse Ingrid Alexandra etter en rettssak i Newtown. Hendelsen har skapt debatt om sikkerhet rundt kongefamiliens medlemmer.

I forrige uke ble det offentliggjort at en 63 år gammel australsk mann har blitt ilagt besøksforbud mot prinsesse Ingrid Alexandra . Saken ble behandlet i Newtown Local Court onsdag klokken ni og en halv lokal tid.

Mannen møtte opp personlig i rettssalen, mens prinsessen selv var på vei hjem til Norge og derfor ikke var til stede under møtet. Retten fastsatte at mannen ikke har lov til å forfølge, trakassere eller skremme prinsessen, ikke kan skade dyr som tilhører henne, ikke kan oppsøke henne eller forsøke å finne henne uten en domstolsordre, og ikke kan oppholde seg på steder hvor hun arbeider.

Kjennelsen ble vedtatt med mannens samtykke, selv om han ikke erkjente de konkrete forholdene som lå til grunn for forbudet. Etter rettsmøtet oppsto det dramatikk utenfor rettslokalene. To uavhengige fotografer løp frem mot mannen, og han løftet en gjenstand som traff en av dem. Fotografen grep mannen og kastet ham mot et gjerde, hvor han ble holdt fast inntil politiet ankom.

Mannen ble deretter tatt i politiets varetekt. På vei ut av rettssalen ble han intervjuet av en TV 2‑reporter. Han bekreftet at han tidligere hadde sendt et brev til prinsessen, men nekter å oppgi innholdet i kortet han fulgte opp med. Når journalister spurte ham om han var en såkalt stalker, svarte han klart nei og hevdet at han aldri har hatt som hensikt å true noen.

Politiets sikkerhetstjeneste i New South Wales har informert TV 2 om at det ikke er reist tiltale i saken, men at de samarbeider med australske myndigheter om sikkerhetstiltak. PSTs kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum uttalte at de har vært kjent med saken flere dager og har iverksatt nødvendige tiltak i samarbeid med australske myndigheter. Prinsesse Ingrid Alexandra ble sett på flyplassen i Sydney tirsdag formiddag, norsk tid, og skal etter opplysninger fra kronprins Haakon ha ankommet Norge på onsdag.

Hun reiser hjem for å tilbringe tid med moren kronprinsesse Mette‑Marit etter et offisielt besøk i Tokyo av kronprins Haakon. Saken har fått stor oppmerksomhet i både australske og norske medier, og man følger nøye med på hvordan sikkerhetsrutinene rundt medlemmer av kongefamilien blir håndtert i fremtiden





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