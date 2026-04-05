Mann falt over bord fra oljetanker i storm – Redningsaksjon pågår

En omfattende redningsaksjon er i gang etter at en person falt over bord fra et oljetankskip i Nordsjøen. Skipet var på vei fra Mongstad til Litauen og befinner seg i stormen «Dave». Værforholdene er ekstremt krevende for redningsarbeidet.

Hør på saken. En person har falt over bord fra et utenlandsk oljetankskip på vei fra oljeraffineriet på Mongstad til Litauen . En omfattende redningsaksjon er satt i gang, opplyser Hovedredningssentralen . Hendelsen fant sted rundt klokken fire på ettermiddagen, og en Mayday-melding ble sendt ut klokken 16.02.

Redningsleder Jan Erik Skorpe ved Hovedredningssentralen informerer om at et redningshelikopter fra Sola er sendt ut, fartøy i området er varslet, og kystvaktskip fra Egersund er også varslet. Kystvaktskipet KV Bergen deltar i redningsaksjonen, bekrefter Vegard Finberg, kommunikasjonssjef ved Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø. I følge Skorpe pågår det søk med redningshelikopter, og flere fartøy er på vei til stedet. Oljetankeren er registrert i Bahamas. På Kystverkets overvåkingsside kan man se at skipet fremdeles ligger ved Egersund. Finberg sier at KV Bergen er på vei ut, men at de vanskelige værforholdene gjør det usikkert om de vil kunne delta i søket. Det er krevende forhold selv for et stort kystvaktskip som KV Bergen. \Tankskipet befinner seg omtrent 45 kilometer fra land, sørvest for Stavanger, og er dermed midt i stormen «Dave». Et norsk konstruksjonsskip, som brukes til å bygge oljeplattformer og andre installasjoner til havs, har endret kurs og er på vei for å bistå i søket etter den savnede personen. Kystverket melder at det blåser sterk kuling fra nordvest, med vindkast på opptil 30 meter i sekundet i området der skipet er. Bølgene på stedet er i gjennomsnitt 7,5 meter høye, og måler på det meste hele 14,3 meter. Værforholdene er altså ekstremt utfordrende for redningsarbeidet. Det er kritisk å understreke at tiden er av essens i slike situasjoner, og at redningsmannskapet gjør alt de kan for å finne den savnede. Hovedredningssentralen koordinerer aktivt redningsaksjonen, og samarbeider med flere instanser for å sikre en effektiv og rask respons. De fortsetter å vurdere situasjonen fortløpende og tilpasse søket etter behov. Alle tilgjengelige ressurser er mobilisert for å øke sjansene for et positivt utfall. Bekymringen er stor for den savnede, og fokus er rettet mot å lokalisere personen så raskt som mulig, i et område med svært vanskelige værforhold. Redningsarbeidet krever høy grad av profesjonalitet og risikovurdering, på grunn av den intense stormen og de enorme bølgene. \Videre er det viktig å nevne at det er en pågående etterforskning for å avklare årsaken til at personen falt over bord. Dette er en standard prosedyre i slike hendelser. Myndighetene vil undersøke alle aspekter ved hendelsen, inkludert sikkerhetsrutiner om bord på skipet, og værforholdene. Det vil også bli vurdert om det var vitner til hendelsen. Sjøfartsmyndighetene vil sannsynligvis bistå i etterforskningen. Eiere av tankskipet vil også bli involvert i prosessen. Formålet med etterforskningen er å finne ut hva som skjedde og eventuelt forebygge lignende hendelser i fremtiden. Det er en kompleks prosess som kan ta tid å fullføre. Samtidig med redningsaksjonen er det viktig å huske at familien og pårørende til den savnede er i en ekstremt vanskelig situasjon. Hovedredningssentralen og andre involverte instanser vil trolig tilby støtte og bistand til de berørte. De pågående værforholdene kan forlenge søket, og ytterligere informasjon vil bli offentliggjort etter hvert som den blir tilgjengelig





vgnett / 🏆 6. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Redningsaksjon Oljetanker Storm Dave Sjøulykke Mongstad Litauen Hovedredningssentralen KV Bergen Værforhold

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Les mer »

Les mer »

Les mer »

Les mer »

Les mer »

Les mer »