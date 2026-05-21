Mann i 20-årene tiltalt for hatefulle ytringer mot komikere

En mann i 20-årene skal møte i tingretten etter å ha publisert en rekke rasistiske og truende meldinger rettet mot blant andre komikeren Jonis Josef.

Ifølge tiltalen skal mannen en lørdag i mai 2025 ha benyttet anonyme Instagram-profiler til å sende en serie grove meldinger rettet mot komikerne Jonis Josef, Abubakar Hussain og Javad El Bakali. Meldingene inneholdt nedsettende rasistiske uttrykk og grove påstander om muslimer generelt. Mannen skal også ha skrevet at familien til en av de fornærmede profilene var «ferdig» og kommet med grove seksuelle trusler og oppfordringer til vold mot komikerens familiemedlemmer.

PÅTALMYNDIGHETEN MENER at ytringene er forsettlige eller grovt uaktsomme og at de er egnet til å fremme hat på grunn av hudfarge og etnisitet. Saken skal opp i Oslo tingrett i september og det er tatt forbehold om å legge ned påstand om erstatning og oppreisning til de fornærmede. Straffeloven § 79 a, som gjelder økt straff ved organisert kriminalitet eller hatkriminalitet, er også varslet brukt i saken.

Ifølge Lovdata kan hatefulle ytringer straffes med bot eller fengsel på inntil tre år. Hensynsløs atferd straffes med bot eller fengsel på inntil to år. Jonis Josef er en av landets mest kjente komikere og har vært å se i en rekke TV-programmer. Abubakar Hussain er kjent som skuespiller og programleder. Javad El Bakali er også kjent for sin innsats i TV-programmer





