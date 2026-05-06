Mann i Buskerud dømt for ulovlig IPTV-salg: 60 dager i fengsel og 1,7 millioner i tilbakebetaling

En 50-årig mann fra Buskerud er dømt til 60 dager i fengsel og må betale tilbake 1,7 millioner kroner etter å ha solgt ulovlig IPTV til 280 personer. Saken er ikke rettskraftig, og politiet etterforsker kjøperne. Nettavisen rapporterer om økende IPTV-bruk i Norge og internasjonale domfellelser.

En mann i 50-årene fra Buskerud sto tirsdag frem og erkjente at han hadde solgt ulovlig tilgang til TV-kanaler, kjent som IPTV , til 280 personer.

Saken ble behandlet som en tilståelsessak, og han ble dømt til 60 dager i fengsel. I tillegg må han betale tilbake 1,7 millioner kroner til staten, et beløp han har tjent over en femårsperiode. Dommen er ikke rettskraftig ennå, og mannen har fortsatt rett til å anke. Politiet ble først kjent med saken i februar 2022, men den ble henlagt i september samme år.

Etter at henleggelsen ble påklaget, ble saken gjenopptatt i november. Utgangspunktet for straffen var 120 dager ubetinget fengsel, men på grunn av tilståelse og lang behandlingstid, ble straffen redusert til 60 dager. Mannen forklarte at han kjøpte TV-bokser i utlandet og solgte tilgang til venner og bekjente. Politiet har navnet på kjøperne og kan velge å etterforske dem videre, men politifullmektig Sofie Earl Færøvig vil ikke kommentere hva som skjer med dem.

Nettavisen har i lengre tid dekket den økende bruken av IPTV. I fjor ble det presentert tall som viste at rundt 365.000 norske hjem benytter ulovlige tilbud, først og fremst for streaming av fotball og Premier League. En ny rapport fra Mediavision skal snart presentere oppsikksvekkende resultater om dette.

I slutten av april ble det kjent at en iransk mann ble dømt til 23 måneder i fengsel og måtte betale en bot på 95 millioner kroner for ulovlig distribusjon av rettighetsbelagte sports- og underholdningssendinger. I England ble en mann som stod bak IPTV-tjenesten «Flawless» dømt til elleve år i fengsel i 2023 etter at Premier League og antipirat-organisasjonen Fact hadde gått til privat søksmål mot ham og fire andre for ulovlig distribusjon av kamper.

I mai i år ble det kjent at den britiske lederen av et piratselskap med 30 ansatte og 50.000 kunder risikerer ytterligere ti år i fengsel om han ikke tilbakebetaler 28,8 millioner kroner innen tre måneder





NettavisenSport / 🏆 21. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

IPTV Piratkopiering Straffesaker Streaming Premier League

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mann dømt til fengsel etter voldsomt slag mot kompisEn mann i 30-årene ble dømt til 120 dagers fengsel etter å ha slått kompisen i ansiktet med knyttet neve, noe som resulterte i to brudd i kinnbeinet. Retten fastslo at volden var uforsvarlig, selv om slaget ikke var planlagt.

Read more »

– Mann pågrepet, siktet for voldtekt(Åpen for alle lesere)

Read more »

Mann stjal båt – ble stoppet av politiet(Åpen for alle lesere)

Read more »

Mann pågrepet for oppbevaring av narkotika(Åpen for alle lesere)

Read more »

Mann dømt til forvaring for grove seksuelle overgrep mot barnEn mann i 30-årene er dømt til forvaring for en rekke grove seksuelle overgrep mot barn, samt besittelse av overgrepsmateriale. Dommen omfatter overgrep begått over en lang periode og involverer flere ofre.

Read more »

Tatt for ulovlig IPTV: Straffes knallhardtBle straffeforfulgt i privat regi. Nå risikerer mannen ytterligere straff.

Read more »