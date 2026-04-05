Mann over bord fra oljetanker i Nordsjøen – omfattende redningsaksjon pågår

Hovedredningssentralen leder en stor redningsaksjon i Nordsjøen etter at en mann falt over bord fra en oljetanker. Et redningshelikopter og kystvaktskip er på stedet, og andre fartøyer bistår i søket. Uværet «Dave» skaper utfordrende forhold for redningsarbeidet.

Hovedredningssentralen har igangsatt en omfattende redningsaksjon etter at en mann meldes å ha falt over bord fra en utenlandsk oljetanker i Nordsjøen . Hendelsen, som utspiller seg midt i uvær et «Dave», har mobilisert betydelige ressurser for å lokalisere og redde den savnede personen. Meldingen om mannen over bord ble mottatt rundt klokken 16:00, og siden da har redningsmannskaper jobbet intenst for å sikre den savnedes sikkerhet.

Et redningshelikopter fra Sola er sendt ut, i tillegg til et kystvaktskip og andre fartøyer i nærheten som er bedt om å bistå i søket. Oljetankeren, identifisert som Alfa Baltica, befant seg omtrent 45 kilometer sørvest for Stavanger da hendelsen inntraff. Skipet var på vei fra oljeraffineriet på Mongstad til Litauen. Et norsk konstruksjonsskip i nærheten har også endret kurs og er på vei for å bidra i søket, noe som demonstrerer en imponerende grad av internasjonal samarbeid og støtte i nødsituasjonen.\Redningsledelsen har etablert kontakt med skipet, men foreløpig er detaljene rundt hendelsen sparsomme. Det er ikke klarlagt hva som forårsaket mannens fall over bord. Hovedprioriteten er å finne mannen og sikre hans trygghet. Helikopteret har startet søk i området, og det er avgjørende å handle raskt i de krevende værforholdene. Uværet «Dave» skaper betydelige utfordringer for redningsarbeidet, med vind og bølger som kompliserer søket. Redningsaksjonen er en demonstrasjon av det norske redningssystemets evne til å reagere raskt og effektivt i maritime nødsituasjoner, og viser viktigheten av samarbeid mellom ulike aktører for å redde liv. HRS fortsetter å oppdatere situasjonen fortløpende, og ny informasjon forventes etter hvert som søket utvikler seg og mannskapet om bord på skipet kan gi mer informasjon om hendelsesforløpet.\Samarbeidet mellom ulike ressurser understreker effektiviteten i håndteringen av en kritisk situasjon til havs. Det norske konstruksjonsskipets beslutning om å endre kurs og delta i søket vitner om profesjonalitet og vilje til å bidra i en livstruende situasjon. Redningsarbeidet i Nordsjøen er alltid utfordrende på grunn av værforholdene og avstanden fra land. Den pågående aksjonen er et vitnesbyrd om den dedikasjonen og ferdighetene til de involverte redningsarbeiderne. Hovedredningssentralens innsats for å koordinere operasjonen og holde publikum informert viser et sterkt engasjement for å håndtere kriser på en transparent og effektiv måte. Forventningene er høye om at mannen blir funnet i tide, og alle håper på en positiv utgang på denne dramatiske hendelsen. Alle tilgjengelige ressurser er satt inn, og redningsmannskapene gjør sitt ytterste for å løse situasjonen under de rådende forholdene. Etter hvert som tiden går, vil ytterligere detaljer om hendelsen bli avklart





btno / 🏆 4. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Mann Over Bord Redningsaksjon Nordsjøen Oljetanker Uvær Alfa Baltica Hovedredningssentralen Redningshelikopter Kystvakt

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Nkom hever beredskapen før uværet «Dave»: Ber folk forberede segNkom ber folk forberede seg på at uværet kan ramme både strømnettet og mobilforbindelsen. I Rogaland kalles det inn til hastemøte.

Les mer »

Avlyser ferje­avganger: - Det er uværet «Dave» som kommerBåde Color Line og Fjord Line avlyser søndagens ferjeavganger mellom Kristiansand og Hirtshals.

Les mer »

Uværet: Jobbes med et nytt farevarselMeteorologisk institutt har varslet at det jobbes med et nytt farevarsel.

Les mer »

Mann over bord fra oljetanker i NordsjøenRedningsaksjon er iverksatt.

Les mer »

Melding om mann over bord fra oljetanker i NordsjøenEt norsk konstruksjonsskip i nærheten har endret kurs og er på vei for å hjelpe i søket etter mannen.

Les mer »

Redningsaksjon i Nordsjøen: - Mann skal ha falt i havetEn mann skal ha falt i havet fra en oljetanker i Nordsjøen. Hovedredningssentralen har sendt ut helikopter.

Les mer »