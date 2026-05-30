Mann skutt i beina under barnefest i Fredrikstad

En mann ble skutt i beina under Barnas Festdag i Fredrikstad lørdag. Han var ved bevissthet og fraktet til sykehus. Politiet har kontroll, og Spesialenheten er varslet.

Lørdag ettermiddag ble et familiearrangement i Fredrikstad rammet av en skuddhendelse som skapte panikk blant deltakerne. Politiet meldte at en person ble truffet i beina, men var ved bevissthet da han ble fraktet til sykehus.

Operasjonsleder Ronny Hellerud Samuelsen bekreftet at offeret var bevisst, men ønsket ikke å gi flere detaljer om tilstanden. Hendelsen skjedde rundt klokken 13.00 under Barnas Festdag, et arrangement med hoppeslott og lek for barn. Ingen andre ble skadet. Vitnet Liv Therese Wagner var til stede sammen med ektemannen og tre barn.

Hun beskrev øyeblikkene da en mann løp forbi salgsbordene, bare noen meter unna henne. Plutselig hørte hun rop om at politiet ba folk legge seg ned, men mannen fortsatte å løpe. Da lød de første skuddene, og mannen falt, men reiste seg igjen. Politiet skjøt på nytt.

Wagner fikk panikk og løp for å finne barna, som sto i kø for å kjøpe slush. Hun tok dem med seg og løp mot bilen mens høyttalere oppfordret alle til å komme seg unna og la politiet håndtere situasjonen. Hun beskriver opplevelsen som traumatisk, og sier at stemningen var preget av full panikk blant deltakerne. Arrangøren Laila Karlsen forteller at de hørte et skudd, men at politiet raskt fikk kontroll.

Barnas Festdag fortsatte etter hendelsen, men mange barn var redde. Norsk Folkehjelp var på stedet og bistod. Spesialenheten for politisaker er varslet og vil etterforske rutinemessig. Politiet ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Hendelsen har skapt stor oppmerksomhet i lokalsamfunnet, og mange stiller spørsmål ved sikkerheten på offentlige arrangementer. Politiet understreker at de har god kontroll, og at etterforskningen vil gi svar på hva som utløste skuddene





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Skyting Fredrikstad Barnas Festdag Politiet Vitne

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tiltale: Mann holdt fanget i krypkjeller – slått og dynket i dieselOfferet skal ha prøvd å rømme, men skal da ha blitt påført strips og lagt i et hull under bakken som ble spikret igjen.

Read more »

Ung norsk mann i London: Hvor skal rettsprosessen foregå?Debatt om at en 19‑årig norsk mann må stå til ansvar i England i stedet for Norge, med fokus på prinsippet om nasjonal strafferettslig behandling og en pågående lovutredning om utlevering og arrestordning.

Read more »

Fredrikstad vant over StartFredrikstad vant 2-1 over Start i fotballkampen, og sikret seg plass i toppserien. Oskar Øhlenschlæger scoret to mål for Fredrikstad, mens Jesper Cornelius scoret ett mål for Start.

Read more »

Fredrikstad slo tilbake etter kalddusj mot StartSnudde kampen etter pause.

Read more »