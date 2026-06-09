Mann skutt i hodet under demonstrasjon mot ebolasenter i Kenya

En mann ble skutt i hodet under en demonstrasjon i Kenya mot et senter for amerikanske borgere som kan ha blitt smittet av ebola. Det var flere sammenstøt mellom demonstrantene og politiet i turistbyen Nanyuki.

En mann ble skutt i hodet under en demonstrasjon i Kenya mot et senter for amerikanske borgere som kan ha blitt smittet av ebola. Det var flere sammenstøt mellom demonstrantene og politiet i turistbyen Nanyuki.

Demonstrantene kastet steiner på politiet, som svarte med vannkanoner og tåregass. Det har vært flere demonstrasjoner i Kenya de siste ukene mot ebola-senteret med 50 sengeplasser for amerikanske borgere. Senteret skal etter planen bemannes av amerikansk helsepersonell og teknikere, og det skal ta imot amerikanske statsborgere som kan ha blitt eksponert for ebola i Kongo og Uganda.

Det er ikke registrert noen tilfeller av ebola i Kenya, og flere motsetter seg at smittede mennesker skal bli fraktet til landet og potensielt spre smitten videre. En domstol satte en stopper for senteret i slutten av mai, men USA tror de kan få dempet protestene, ifølge en amerikansk tjenesteperson. Det er usikkerhet om hva som vil skje med senteret i fremtiden





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Ebola Kenya Demonstrasjon Senter Politiet

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