Mann tiltalt for drap på kone og datter i Gjerdrum

En 48 år gammel mann står tiltalt for drapet på sin kone og tre år gamle datter i Gjerdrum. Mannen erkjenner straffskyld for drapet på kona, men ikke for datteren. Rettssaken avslører detaljer om hendelsesforløpet, åstedsbilder og telefonsamtaler.

En 48 år gammel mann står nå i tingretten tiltalt for drapet på sin kone, Anette Prydz Sjursen (34), og deres tre år gamle datter, May Elin Prydz Sjursen. Hendelsen fant sted i Gjerdrum i desember 2024. Mannen erkjenner straffskyld for drapet på kona, men nekter for å ha forsettlig drept datteren.

Retten har fått presentert detaljerte åstedsbilder som viser garasjen i en rotete tilstand, der gamle møbler og diverse utstyr var stablet. En raggete hvit bamse, som tilhørte May Elin, lå også i garasjen. Natt til 12. desember mottok politiet en nødtelefon fra mannen klokken 03.54. I telefonsamtalen innrømmet han å ha tatt livet av både kona og datteren. Han forklarte at han hadde forsøkt å ta livet av seg selv. Politiet ankom åstedet og fant Anette død i sengen sin, mens den tre år gamle datteren var kritisk skadet på stuegulvet. Mannen skal ha forsøkt å gi førstehjelp til datteren.

I retten forklarte mannen at han ikke orket tanken på samlivsbrudd og den økonomiske situasjonen som lå til grunn for handlingene sine. En politibetjent vitnet og fortalte at mannen hadde sagt at han ikke mente kona fortjente å bli drept, men at han ikke orket tanken på skilsmisse. Han uttrykte også håp om at svigerforeldrene skulle tilgi ham. Den tiltalte har forklart at det svartnet for ham etter at kona ikke lenger ville sove i samme seng som ham. Det ble også presentert chattelogger som viste at Anette snakket med en venninne på Snapchat like før drapet. Politiet mener dødsårsaken for begge ofrene var kvelning.

Forsvareren til mannen påpeker at datteren døde flere dager senere etter å ha blitt koblet fra respirator, og at mannen forsøkte å gi henne førstehjelp. De vurderer om tiltalen for datterens død heller skal endres til kroppsskade med døden til følge. I tillegg til drapstiltalen er mannen også tiltalt for kroppskrenkelse mot en medinnsatt i fengselet, noe han ikke erkjenner straffskyld for.

Retten har i tillegg fått høre detaljer om hvordan hendelsene utspilte seg. Den tiltalte mannen forklarte i retten hvordan han bar datteren ut i garasjen etter å ha drept kona. Han husket ikke om han hadde tatt på datteren sko. Ifølge hans egen forklaring forsøkte han å drepe henne i garasjen. På åstedsbildene fremstilles garasjen som en kaotisk plass, med bildekk, utstyr og presenning i uorden. Den hvite bamsen, som May Elin hadde med seg, ble et symbol på den tragiske hendelsen. Politiets etterforskning avdekket også den hjerteskjærende telefonsamtalen der mannen innrømmet sine handlinger. Hans uttalelser i retten avslører en mann som er knust av situasjonen og som sliter med å forstå konsekvensene av sine handlinger.

Den påfølgende etterforskningen og rettssaken vil avklare motivet bak drapene og vurdere de rettslige konsekvensene av mannens handlinger. Det er også viktig å merke seg at mannen er tiltalt for kroppskrenkelse i fengselet, noe som indikerer en mulig aggresjonsproblematikk som bør vurderes i sammenheng med hele saken.

Rettsaken kaster lys over en familiedrama av tragiske dimensjoner. Utfallet av saken vil ikke bare berøre de involverte, men også samfunnet som helhet. Spørsmålet om ansvar, motiv og straff vil stå sentralt i rettsforhandlingene. Forsvareren har indikert at de vurderer å endre tiltalen for datterens død, noe som antyder en mulig endring i rettsforståelsen av hendelsesforløpet. Retten vil vurdere alle bevis, inkludert åstedsbilder, telefonsamtaler og vitneforklaringer, for å komme frem til en rettferdig dom.

Saken belyser de komplekse utfordringene som kan oppstå i en familiekonflikt, og konsekvensene av handlinger som er drevet av fortvilelse og manglende evne til å håndtere vanskelige situasjoner. Rettsaken gir også innsikt i politiets arbeid, etterforskningsteknikker og hvordan rettssystemet håndterer slike alvorlige forbrytelser. Den vil også reise spørsmål om psykisk helse og behovet for støtte og hjelp i vanskelige situasjoner.





