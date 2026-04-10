Mann tiltalt for å ha kasta hund på sjøen – kan bli presedens i dyremishandlingssak

Ein mann i 20-åra er tiltalt for å ha kasta ein hund på åtte meter ned i sjøen. Hunden vart redda etter 25 minutt i det kalde vatnet. Saka er spesiell og kan bli ein viktig presedens for dyremishandlingssaker.

Ein mann i 20-åra er tiltalt for å ha kasta ein hund på sjøen frå ei høgd på åtte meter. Hendinga, som skjedde på Georgernes Verft i Bergen, har fått stor merksemd på grunn av den brutale karakteren og den uprovoserte handlinga. Hunden, ein elleve år gammal Shetland sheepdog, vart kasta i det kalde vatnet og kjempa for livet i 25 minutt før han vart redda av brannvesenet.

Hendelsen skapte frykt og bekymring for dyrevelferden, og har ført til ein rettssak som kan sette presedens for liknande saker. Politiet meiner saka er viktig for å belyse dyremishandling, og rettsavgjerda vil kunne få konsekvensar for framtidige saker. \Hendelsen skjedde då hundeeigaren var på tur med hunden sin. Ein framand mann skal då ha nærma seg, tatt tak i hunden, og kasta han over gelenderet ned i sjøen. Politiet rykte ut til staden og sikra mistenkte. Hundeeigaren opplevde hendinga som svært traumatisk. Hunden vart utsett for smerte, stress, frykt og kulde. Det var fjære på tidspunktet, og hunden klarte å klamre seg fast til ein stein, noko som sannsynlegvis redda livet hans. Mannen er no tiltalt for brot på dyrevelferdslova, for å ha utøvd vald mot eit dyr og sett det i ein hjelpelaus tilstand. Han er også tiltalt etter straffelova for å ha tatt noko som tilhøyrer andre og påført dei tap eller ulempe. Hundeeigarane er informert om saka og har gitt samtykke til bruk av bilete. Dei opplyser at hunden, Basse, har det bra etter forholda, men dei er usikre på eventuelle langtidseffektar. Forsvararen til den tiltalte har enno ikkje fått saksdokumenta og har difor ikkje kommentert saka. Politiet understrekar at slike hendingar er uvanlege, spesielt når det gjeld handlingar mot hundar frå framande. \Politiet ser alvorleg på saka og meiner den kan få betydning for framtidige hendingar. Politiadvokat Inger Helen Stenevik uttaler at saka er viktig allmennpreventivt, og at det er spesielt klanderverdig å utøve vald mot dyr eller sette dei i hjelpelaus tilstand. Retten vil avgjere straffen for mannen, og dommen kan gi retningslinjer for korleis slike saker skal behandlast i framtida. Saka reiser viktige spørsmål om dyrevelferd og kva konsekvensar slike handlingar skal få. Politiet håpar at saka vil bidra til auka merksemd rundt dyremishandling og fremje respekt for dyr. Ettersleppet av Basse sine egarar, og den langvarige redningsaksjonen til brannvesenet, understrekar alvoret i situasjonen. Saka er eit døme på den brutale behandlinga dyr kan bli utsett for, og understrekar behovet for strenge straffer og auka fokus på dyrs rettar





