Mannen (24) bak stjålet Beyoncé-data er pågrepet

En person er pågrepet for å ha stjålet en harddisk med Beyoncés uutgitte musikk, turnéplaner og annet materiale fra koreografen hennes. Overvåkningsbilder fanget opp en bil som ble brukt under tyveriet.

En mann er pågrepet for å ha stjålet uutgitt musikk og turnéplaner fra Beyoncé s koreograf og danser. Tyven ble arrestert tirsdag i Hapeville i Georgia, tiltalt for å ha brutt seg inn i en bil med hensikt å stjele, melder People Magazine. Mannen skal ha stjålet en harddisk med Beyoncé s uutgitte musikk, fremtidige konsertlister og annet materiale fra koreograf Christopher Grant og danser Diandre Blues leiebil 8. juli i år.

Bilen sto parkert i et garasjeanlegg før Beyoncés «Cowboy Carter»-konsert i Atlanta. \- Harddiskene inneholdt vannmerket musikk, noe uutgitt musikk, opptak og planer for showet samt tidligere og fremtidige settlister, står det i politirapporten, ifølge People. Siktede skal også ha stjålet klær, designersolbriller, to kofferter, bærbare datamaskiner og hodetelefoner fra bilen. Overvåkningskameraer fanget opp en 2025 Hyundai Elantra som ble brukt under tyveriet. Politiet sporet bilen til eieren, som hadde leid den ut til sin mor. Hun skal ha lånt den ut i 30 minutter til en slektning som dukket opp med fire plastsekker med det angivelige tyvgodset. \Siktede sitter nå i det beryktede Fulton County-fengselet med en kausjon på 20.000 dollar. Har diskene er fortsatt ikke funnet, ifølge etterforskerne





