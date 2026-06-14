Mannen bak Ikke_stresse: Jørgen Riis-Gjertsen forteller sin historie

Jørgen Riis-Gjertsen, kjent som Instagram-profilen Ikke_stresse, har tatt et oppgjør med netthets ved å konfrontere troll. Nå gir han seg, og Nettavisen har møtt ham til et åpent intervju om bakgrunnen, motivasjonen og fremtidsplanene.

Jørgen Riis-Gjertsen (31), bedre kjent som sosiale medier -profilen 'Ikke_stresse', har den siste tiden blitt et kjent ansikt over hele Norge. Med over 60 000 følgere på Instagram har han skapt debatt med sin metode for å konfrontere netthets: han ringer opp personer som har lagt igjen hatefulle kommentarer og tar et oppgjør med dem.

Men nå har han annonsert at han gir seg med å henge ut nettroll. Hvem er mannen bak profilen? Nettavisen møter ham på en kafé i Oslo, og han forteller åpent om livet sitt. Riis-Gjertsen kommer fra Larvik og har alltid følt seg annerledes.

Han er utdannet jurist, men praktiserer ikke yrket i dag. I stedet har han en variert bakgrunn: flere år i Forsvaret, studier i russisk ved siden av jussen, og nå planlegger han å bygge villaer på en tomt i Thailand. Han beskriver seg selv som svært empatisk og med en sterk rettferdighetssans. Mobbing er det verste han vet, og han mener unge gutter trenger et forbilde som ham.

'Jeg har vært i Forsvaret i mange år, er stor og sterk, og har tatoveringer. Jeg har veldig mange av de attributtene som barn og unge gutter ser opp til,' sier han. Til tross for suksessen på sosiale medier, ønsker han ikke å bli kjendis. Han liker ikke å bli gjenkjent på gata, men vil være en stemme folk lytter til.

Han holder privatlivet tett til brystet og nekter å snakke om kjæresten.

'Det er ikke det dette handler om,' sier han. Samtidig avkrefter han rykter om at han ikke har jobb.

'Jeg tror jeg er den travleste mannen i Norge. Jeg gjør så mye forskjellige greier, har veldig mange forskjellige venner, og sier ja til alt,' forteller han. Økonomisk lever han av å ha solgt leiligheten sin på Carl Berner i Oslo. Pengene har han brukt til å lease en tomt i Koh Phangan i Thailand, hvor han skal bygge to små villaer og et basseng.

I tillegg jobber han som DJ, men det er mer en utgift enn inntekt.

'Det lurer jeg også på noen ganger,' sier han om hvordan det går rundt økonomisk. Riis-Gjertsens historie er et eksempel på hvordan sosiale medier kan gi vanlige mennesker en plattform, men også hvordan offentligheten kan være krevende. Han har fått både ros og kritikk for metodene sine, men han står fast ved at han vil bekjempe netthets. Samtidig viser han en sårbar side ved å innrømme at han alltid har følt seg rar og annerledes.

'Jeg har fått gjennomgå mye for å være barnslig på videregående, fordi jeg hadde hobbyer de andre syntes var teite, som Super Mario,' sier han. Alt i alt er Jørgen Riis-Gjertsen en mann med mange sider: jurist, tidligere soldat, DJ, gründer og ikke minst aktivist mot netthets. Hans reise fra anonymitet til kjendisstatus har vært kort, men intens. Når han nå legger ned 'Ikke_stresse'-kontoen, gjenstår det å se hva fremtiden bringer for denne profilerte nordmannen





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Jørgen Riis-Gjertsen Ikke_Stresse Netthets Sosiale Medier Intervju

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