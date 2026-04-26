Mannen i 50-årene pågrepet etter funn av mistenkelig pulver i Oslo

En vaktmester i Oslo er pågrepet etter at politiet fant et pulver, mistenkt for å være amfetamin, i et lagerrom han hadde tilgang til gjennom jobben. Saken involverer også mistenkelig bruk av kodebrikke og en tidligere straffedom.

En mann i 50-årene er pågrepet i Oslo etter at politiet fant mellom 300 og 400 gram pulver, mistenkt for å være amfetamin, i et låst skap i et lagerrom i Oslo sentrum.

Funnet ble gjort i et bygg hvor mannen jobber som vaktmester. Sammen med pulveret ble det også funnet en vekt, plastposer med lynlås og engangshansker, noe som styrker mistanken om narkotikahandel. Oslo tingrett beskriver pulveret som «formentlig amfetamin» i en nylig kjennelse. Mistenkningen mot mannen er særlig knyttet til bruken av en kodebrikke for å få tilgang til bygget på kvelds- og nattetid.

Loggføringen viser at vaktmesteren brukte kodebrikken «relativt hyppig og gjentatt» i forbindelse med adressen der narkotikaen ble funnet. Det er ikke registrert tilsvarende aktivitet ved andre adresser han har tilgang til gjennom jobben. Mannen har forklart at han av og til dro på jobb om kvelden på grunn av personlige problemer hjemme, men retten finner denne forklaringen bare delvis troverdig og beskriver bruken av kodebrikken som «uvanlig og mistenksomt».

Etterforskningen omfatter også funn av antatt narkotika på et annet sted mannen har tilgang til, men dette stoffet er foreløpig ikke analysert. I tillegg er mannen siktet for et innbrudd som fant sted forrige uke, hvor datamaskiner ble stjålet etter at et vindu ble knust. Retten påpeker imidlertid at det ikke finnes tekniske bevis som knytter ham til innbruddet, og mener derfor at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å mistenke ham for denne handlingen.

Politiet begjærte fire ukers fengsling med full isolasjon i to uker, men Oslo tingrett avslo isolasjonen og fengslet mannen i to uker med brev- og besøksforbud. Påtalemyndigheten anket kjennelsen umiddelbart, noe som betyr at Borgarting lagmannsrett vil behandle saken i løpet av de nærmeste dagene. Mannen er tidligere straffedømt for både narkotikaovertredelser og vinningsforbrytelser. Forsvareren, Bjørn Haugen, understreker at koblingen mellom funnet av narkotika og hans klient er svært svak, og at mannen absolutt ikke erkjenner straffskyld.

Saken er fortsatt under etterforskning, og politiet oppfordrer alle med relevant informasjon, bilder eller videoer til å ta kontakt





