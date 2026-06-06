Mannen med trusler: "Terror er løs"

Mannen som ble pågrepet for trusler i Bergen, skal ha skrevet meldinger som blant annet sier "Terror er løs". Politiet mener det er sannsynlig at det er mannen som har skrevet meldingene, selv om forsvareren sier at mannen ikke erkjenner straffskyld. Mannen knyttes til en innvandrerfiendtlig gruppe og har tidligere kommet med antydninger om vold eller represalier mot journalister i Bergensavisen, Bergens ordfører og en tingrettsdommer i Oslo.

Mannen møtte til fengslingsmøte i Hordaland tingrett lørdag, melder Bergens Tidende og Bergensavisen .

"Jeg bryr meg ikke lenger. Søk dekning, Terror er løs", heter det blant annet i en av meldingene. Mannens forsvarer sier mannen ikke erkjenner straffskyld og begjærer seg løslatt. Politiet mener imidlertid at det er mannen som har skrevet meldingene.

Mannen knyttes til en innvandrerfiendtlig gruppe, og skal tidligere ha kommet med antydninger om vold eller represalier mot journalister i Bergensavisen, Bergens ordfører og en tingrettsdommer i Oslo





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