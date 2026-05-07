Marcus og Martinus nekter Dagbladet tilgang til konsert: «Krysset en absolutt grense»

Marcus og Martinus har nektet Dagbladet anmelderbillett og fotopass til deres konsert på Unity Arena i Bærum. Managementet siterer en tidligere kontroversiell anmeldelse som grunn. Dagbladets sjefredaktør kaller det en umoden reaksjon, mens artistduoens management forsvarer beslutningen som en nødvendig grense for anstendig oppførsel.

Marcus og Martinus (24) skal holde sin største konsert noensinne på Unity Arena i Bærum denne fredag. Brødrene har turnert Europa i flere måneder med «The Room», og konserten omtales som et av turneens høydepunkter.

Dagbladet har imidlertid blitt nektet anmelderbillett og fotopass til arrangementet, noe som har ført til en kontrovers mellom avisa og artistduoens management. Head of marketing i bookingbyrået United Stage, Anna Kellidou, opplyser at de er kjent med at Dagbladet ikke står høyt i kurs hos Marcus & Martinus og deres management. Det er managementet som har tatt beslutningen om å nekte Dagbladet tilgang. Dagbladets sjefredaktør Mads A. Andersen reagerer sterkt på nekten.

- Dette er først og fremst en umoden reaksjon. Hvor langsur er det mulig å være? Fra et prinsipielt ståsted er dette et forsøk på å hindre oss i å gjøre jobben vår. Det skal vi stå opp mot.

Dette kulturarrangementet skal dekkes, lover Andersen. Misnøyen med Dagbladet stammer fra 2024, da tvillingene stilte som Sveriges kandidater i Eurovision-finalen. Dagbladets anmelder Ralf Lofstad skrev da at brødrene var «Quislinger» og landssvikere. Anmeldelsen førte til at artisttvillingenes far klagde Dagbladet inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Selv om PFU frifant Dagbladet, mener managementet at utsagnet krysset en absolutt grense. - Vi har stor respekt for pressens frihet og Dagbladets rett til å anmelde våre konserter. Det er ingen som forsøker å hindre Dagbladet i å gjøre jobben sin, og de er hjertelig velkomne til å dekke konserten, sier Eirik Gjessing, som er en del av artistduoens management.

- Marcus og Martinus var tydelige i fjor på at Dagbladet krysset en absolutt grense da avisa valgte å stemple dem som «Quislinger» og landssvikere. Uavhengig av PFU-frifinnelsen anser vi dette som langt over grensen for anstendig oppførsel, og det strider fundamentalt mot våre verdier. Sånn behandler man rett og slett ikke andre mennesker. I våre øyne er ikke en slik ordbruk musikkritikk, det er mobbing, fortsetter Gjessing.

- Dette handler ikke om at vi ikke tåler anmeldelser, men om å sette sunne grenser for hvordan mennesker behandler hverandre. At Dagbladets sjefredaktør velger å kalle det å sette grenser mot mobbing for «umodent» og «langsurt», får stå for hans regning. Vi gleder oss til en fantastisk konsert på fredag. Dagbladets anmelder Øyvind Rønning har forsøkt å få klarhet i om Dagbladet kan få anmelderbillett og fotopass til fredagens konsert, men har ikke fått svar.

- Jeg vet fortsatt ikke hva slags tilganger jeg får, men Marcus & Martinus er så store og såpass interessante at konserten vil bli anmeldt. Billett kan jeg få kjøpt, men konsertbilder er jo en viktig del av anmeldelsen. Konsekvensen av at Dagbladet ikke får fotopass, er at både leserne og Marcus & Martinus må ta til takke med mobilbilder. Det er ingen tjent med, sier Rønning.

Marcus og Martinus reagerte sterkt på utsagnet i anmeldelsen fra 2024. Anmelder Ralf Lofstad gikk i ettertid ut med en offentlig beklagelse overfor tvillingene. Den kan leses på Dagbladets nettsider. Likevel klagde artisttvillingenes far Dagbladet inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU) på flere punkter.

«Vi mener at å bli sammenliknet med Norges største forræder og Nazitopp er å bryte med Vær Varsom-plakaten. Skal det være lov å kalle Marcus og Martinus for Quisling i offentlige medier? », sto det blant annet i klagen





