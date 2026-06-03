Marcus Pedersen: Fra landslagsproff til postmann - en fotballkarriere i ny lys

Dagbladets bobil reiser gjennom Norge for å spore VM-feberen. Møt Marcus Pedersen, tidligere landslagspiller som nå jobber hos Macron og spiller i 5. divisjon. Han minnes sin siste landskamp mot Ungarn i 2015, en smertefull episode som førte til at Norge røk EM-sjansen. Siden har han hatt en variert karriere bortanfor profffotballen, og nå håper han på et trenereventyr. Les hans historie og følg med på bobilens reise gjennom Sommer-Norge.

Dagbladets bobil er på veien gjennom Sommer-Norge for å følge med på VM-feberen i landet. Etter Norges 3-1-seier over Sverige mandag er stemningen høy, men turen tar også oss tilbake til en mer sørgelig episode i norsk fotball historie.

I Hamar møter vi Marcus Pedersen, en tidligere fotballproff og landslagspiller som nå spiller på nivå seks i norsk fotball. Han sitter ved inngangen til arbeidsgiver Macron der han nå jobber, og han er愣住了 da vi spør ham hvor mange landskamper han faktisk fikk i karrieren. Etter et raskt søk minner vi ham på at siste gang han representerte Norge var mot Ungarn i 2015 i en playoffkamp for EM. Det endte med tap 1-3 samlet og Norge røk EM-sjansen.

Pedersen var blant de inntil da uavbrutt med i landslagets层面向媒体, men han ble benket til fordel for Markus Henriksen i returoppgjøret. Han forteller at det var mye snakk om lagoppstillingen og at mange i gruppa var frustrerte, inkludert hans landslagskolleger. Det var en spesiell samling med keeper i grå joggebukse og ordentlig trøkk, men Norge bommet på laguttaket og tapte. Pedersen minnes også at spiss Joshua King ble vraket, mens Alexander Søderlund og han selv startet på benken.

Etter denne erkjennelsen av en smertefull vs. har Pedersen gått videre i livet. Etter proffkarriere i England, Danmark, Nederland, Tyrkia og Norge, og sist i HamKam i 2022, ble han postmann i noen måneder før han fikk jobben hos Macron. Han er også spillende trener i 5. divisjon og drømmer om et trenereventyr. Han sier han prøver å gnu på med forskjellige ting og håper han sitter og styrer noe sjøl, om det så er som fotballtrener eller ikke.

Mens vi snakker, er den norske fotballandslaget på vei til VM i USA, og Martin Ødegaard og Ørjan Nyland er de eneste som igjen fra det tapende laget mot Ungarn i 2015. Dagbladets bobil vil følge med på denne reisen og spør folk rundt i landet om hva de mener om VM-sjansene, og vi befinner oss nå i Innlandet, men skal også innom Østfold og Vestfold. Vi setter stor pris på tips eller innspill til hva vi kan finne på





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Marcus Pedersen Norsk Fotball Landslag VM 2026 EM 2016 Ungarn Dagbladet Bobil Spillende Trener Postmann Macron Hamar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Norge vender blikket mot Stillehavet: – Norge blir påvirket sikkerhetspolitiskØkt rivalisering mellom USA og Kina, nye sjøruter i Arktis og fri ferdsel til havs gjør Stillehavet viktigere for Norge, sier forsvarsministeren.

Read more »

Norge vender blikket mot Stillehavet: – Norge blir påvirket sikkerhetspolitiskØkt rivalisering mellom USA og Kina, nye sjøruter i Arktis og fri ferdsel til havs gjør Stillehavet viktigere for Norge, sier forsvarsministeren.

Read more »

Norge vender blikket mot Stillehavet: – Norge blir påvirket sikkerhetspolitiskØkt rivalisering mellom USA og Kina, nye sjøruter i Arktis og fri ferdsel til havs gjør Stillehavet viktigere for Norge, sier forsvarsministeren.

Read more »

Norge vender blikket mot Stillehavet: – Norge blir påvirket sikkerhetspolitiskØkt rivalisering mellom USA og Kina, nye sjøruter i Arktis og fri ferdsel til havs gjør Stillehavet viktigere for Norge, sier forsvarsministeren.

Read more »