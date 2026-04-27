Marcus Rashford vil kun spille for Barcelona – villig til lønnskutt!

Marcus Rashford har bestemt seg for å fortsette karrieren i Barcelona og er villig til å akseptere et lønnskutt for å sikre en permanent overgang. Han mener Hansi Flicks spillestil passer han perfekt.

Marcus Rashford har tydelig signalisert at han ikke ser for seg en fremtid i Manchester United . Ifølge spanske medier er han fast bestemt på å fortsette karrieren i Barcelona , og han er villig til å gjøre betydelige ofre for å sikre en permanent overgang til den katalanske klubben.

Rashford, som for øyeblikket er på utlån fra Manchester United til Barcelona, har tilsynelatende blitt overbevist om at hans spillestil og ambisjoner passer bedre inn i Barcelona under ledelse av Hansi Flick. Han mener at Flicks taktiske tilnærming og filosofi vil gi ham de beste forutsetningene for å blomstre som fotballspiller.

Kontrasten mellom Barcelonas resultater og pengebruk sammenlignet med andre storklubber, som Atlético Madrid og Betis Sevilla, har ytterligere styrket hans overbevisning om at Barcelona er det rette stedet for ham. Rashford er imponert over hva Flick har oppnådd med begrensede ressurser, og han er overbevist om at med et ubegrenset budsjett kunne den tyske manageren ha utrettet enda mer. Rashfords prestasjoner i Barcelona har vært imponerende.

På 2333 minutter har han bidratt med 26 målpoeng, fordelt på 13 mål og 11 målgivende pasninger, i tillegg til å ha scoret to mål fra straffespark. Dette gir et gjennomsnitt på et målbidrag hvert 89. minutt, en målsnitt som overgår mange av de beste angriperne i La Liga. Han har raskt blitt en viktig spiller for Barcelona, og han har vist at han kan levere resultater på et høyt nivå.

For å lette overgangen for Barcelona, som sliter med økonomiske utfordringer, er Rashford villig til å akseptere et betydelig lønnskutt. Barcelona har en kjøpsopsjon på 30 millioner euro, men klubben er nølende med å utnytte den på grunn av sin prekære økonomiske situasjon. Rashford har signalisert at han er villig til å gi fra seg en betydelig del av sin nåværende lønn for å sikre en permanent overgang.

Han er motivert av ønsket om å etablere seg i Barcelona før det kommende verdensmesterskapet, og han er overbevist om at han kan fortsette å utvikle seg som spiller i den katalanske klubben. Til tross for Rashfords klare preferanse for Barcelona, er det andre klubber som viser interesse for spissen. Tottenham Hotspur har meldt seg på som en seriøs kandidat til å hente Rashford tilbake til Premier League.

Spurs ser på Rashford som en stjernesignering som kan forsterke troppen under ledelse av Roberto De Zerbi. Imidlertid kompliseres en eventuell overgang til Tottenham av klubbens nåværende ligaposisjon og Rashfords sterke ønske om å bli værende i Barcelona. Rashford er tydeligvis lykkelig i Barcelona, og han er overbevist om at han kan oppnå sine mål i den katalanske klubben. Han er imponert over klubbens historie, kultur og fans, og han føler seg hjemme i Barcelona.

Selv om Tottenham kan tilby ham en lukrativ kontrakt og muligheten til å spille i Premier League, er Rashford fast bestemt på å kjempe for sin plass i Barcelona og fortsette sin utvikling som fotballspiller der. Situasjonen er fortsatt uavklart, men Rashford har gjort det klart at hans fremtid ligger i Barcelona, forutsatt at klubben kan finne en løsning på sine økonomiske utfordringer





