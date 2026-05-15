Marcus Rashfords fremtid: Nye samtaler om låneavtale med Barcelona

To vesentlige hendelser har skjedd siden sist Barcelona og Manchester United diskuterte en permanent låneavtale til Marcus Rashford. Manchester United er nå kvalifisert til Champions League, og Barcelona har vunnet La Liga. Begge deler endrer maktforholdet mellom klubbene. I kontrakten med Rashford ligger det en bonus på 25% og en reversering av lønnsreduksjonen som ble innført for noen år siden. Barcelona vet at Manchester United er desperat etter å fjerne Rashford fra sine lønnslister, og de vet også at suksessen og stemningen er vanskelig å forlate. Rashford ønsker virkelig å bli og vil jobbe aktivt for det, inkludert å gå ned i lønn og legge press på Manchester United. Barcelona ønsker ikke å betale begge deler av kjøpsopsjonen og krever et rimeligere utkjøp og en reduksjon i lønn. Manchester United og Barcelona forventes å starte nye samtaler om Marcus Rashford neste uke.

