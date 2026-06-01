Maria Corina Machado forsvarte fredsprisen og hevder Venezuela nærmer seg endring

Venezuelanske opposisjonsleder Maria Corina Machado holdt et pressemøte hvor hun innsteget på kritikken mot Nobelprisen og fortalte om situasjonen i Venezuela. Hun forklarte hvorfor hun ga prisen til Donald Trump og sa USA er viktigst for demokratiseringen.

På en pressemøte mandag tok den venezuelanske opposisjonslederen og fredsprisvinneren Maria Corina Machado til orde for å svare på kritikken mot Nobelkomiteen s valg av henne.

Hun understreket at prisen var en anerkjennelse av det venezuelanske folkets 27 år lange kamp for demokrati, verdighet og en bedre fremtid for barna. Machado beskrev den alvorlige situasjonen i Venezuela, et land med verdens største oljereserver, der 86 prosent av befolkningen lever i fattigdom og 50 prosent i ekstrem fattigdom. Hun fortalte at barn går på skole kun to ganger i uka, noe som viser den tragiske hverdagen.

Til tross for frykt, terror og at mennesker forsvinner, har venezolanerne bestemt seg for å kjempe for frihet og fred. Machado ble spurt om hun angret på å ha gitt sin fredspris til USAs president Donald Trump, og hun svarte bestemt at hun ikke gjorde det. Hun handling på vegne av det venezuelanske folket, og understreket at USA er landets viktigste allierte med mest innflytelse.

Hun påpekte at angrepet 3. januar, der president Nicolás Maduro ble fjernet, var riktig og avgjørende. Etter dette hendte det seg visse endringer, inkludert løslatelse av politiske fanger og en folkelig oppstand som spurte hva de skulle gjøre. Machado vergne prisen som et symbol på å åpne en demning for endring.

Hun påpekte at energien og det sosiale presset for demokratisk endring nå er stort i Venezuela, og at det er i militærets og landets egen interesse å gjøre det rette valget. Hun avsluttet med å si at troppen mot at ingen ting kan stoppe dem





