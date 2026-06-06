Maria Stavang debuterer i Bergen-Voss rittet

Komiker Maria Stavang deltok for første gang i sykkelrittet Bergen-Voss, sammen med sin far Kenneth Guldbrandsen. Rittet feiret 50-årsjubileum med ny trasé.

Lørdag morgen strømmet over 1000 syklister til Solheimsviken for å delta i det tradisjonsrike sykkelrittet Bergen-Voss . Blant dem var komiker Maria Stavang , som for første gang skulle prøve seg på den 173 kilometer lange strekningen.

Dette har vært en drøm lenge, sier Stavang, som for alvor oppdaget sykkelinteressen for ett år siden. Interessen lå kanskje latent, for i familien finnes flere med mange år på sykkelsetet. Far Kenneth Guldbrandsen har syklet rittet i 15 år, og hans far i 30 år. Sammen stilte de til start i år, med mål om å fullføre på rundt 8,5 timer.

Maria trener til Norseman, og syklet 16 mil forrige torsdag, noe som gir henne trygghet. Frykten er å ikke rekke bussen tilbake, ler hun. Rittet, som arrangeres av Bergen CK, feirer i år sitt 50-årsjubileum. Dette markeres med en ny trasé som gjør rittet en mil lengre, gjennom Os og Rolvsvågen.

Den nye ruten byr på svingete og bratte vestlandsveier, og deltakerne må være forberedt på blodsmak. Værgudene var på syklistenes side denne lørdagen; etter en uke med regn skinte solen fra startområdet ved hotellet Moxy. Det sies det alltid er fint vær 6. juni, sier Vidar Tveit fra sykkelklubben Rå CK, som stilte med fire deltakere. Rå CK ble startet av en kameratgjeng for 15 år siden, og gleder seg til den nye traséen.

Strategien er å ikke gå i bakken, ler de. Klubben er blant de mange som deltok i det folkekjære rittet, som også tiltrekker seg mosjonister og proffer. Maria Stavang og far Kenneth hadde startsluse klokken 0800, og kunne slappe av før blodslitet. Marie er i bedre form enn meg, men vi skal gjøre dette sammen og ta det som en tur, sier Kenneth.

Maria legger til at Norseman blir nok verre. Over en time tok det å sende av gårde alle lagene, og stemningen var høy. Rittet Bergen-Voss fortsetter å være en av de mest populære sykkelopplevelsene i Norge, med deltakere fra hele landet





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Bergen-Voss Sykkelritt Maria Stavang Norseman Rå CK

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