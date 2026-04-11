Mariah Carey kan selge luksusbolig i New York – sliter popstjernen med økonomien?

Spekulasjonene går om Mariah Carey må selge sin luksusleilighet i New York grunnet økonomiske vanskeligheter. Gjelden på eiendommen er stor, og tidligere eiendomssalg tyder på utfordringer for popstjernen.

Et boligeventyr i Tribeca, hjertet av den globale metropolen New York City, ser ut til å kunne være på hell for det amerikanske popikonet Mariah Carey , ifølge rapporter fra New York Times. Spekulasjonene om et mulig salg av hennes luksusleilighet har fått fart på spekulasjoner om økonomiske utfordringer som kan tvinge superstjernen til å ta drastiske grep.

Offentlige registre viser en betydelig gjeld på hele 18,6 millioner dollar, tilsvarende over 117 millioner norske kroner, knyttet direkte til den eksklusive boligen. Denne kombinasjonen av fakta får mange til å tro at et salg kan være et tegn på økonomiske vanskeligheter, som Realtor.com påpeker. Leiligheten i seg selv er en legendarisk eiendom, ikke minst på grunn av sin historiske tilknytning til MTVs ikoniske serie «Cribs». Denne serien åpnet dørene til stjernenes private sfærer og gjorde Careys luksusbolig verdenskjent, som et glitrende symbol på hennes suksess og livsstil. For de som kanskje ikke husker, ble boligen kjøpt i 1999 for en pris som den gang virket astronomisk, rundt 70 millioner kroner. \Leiligheten er ikke bare en bolig, det er et monument over ekstravaganse. Den strekker seg over tre etasjer og byr på hele 1200 kvadratmeter med ren luksus. Den rommer åtte soverom, seks komplette bad, og et hovedbad som i seg selv er en severdighet. Hovedbadet er hele 11,5 meter langt, komplett med TV, en imponerende krystallysekrone og et boblebad som inviterer til avslapning. I tillegg er det en dedikert kino med et integrert akvarium, et sikkert tegn på Careys sans for detaljer og hennes evne til å skape en unik livsstil. Utenfor venter en utendørs terrasse på hele 1100 kvadratmeter, som gir en fantastisk 360-graders utsikt over Hudson River og Manhattans ikoniske skyline. Her kan man slappe av ved en peis, mens man nyter den fantastiske utsikten. Det er ingen tvil om at dette er en eiendom som gjenspeiler Careys livsstil. I et marked som stadig svinger, og i en verden der rikdom og berømmelse kan virke forgjengelig, blir et salg av denne leiligheten en dramatisk historie. \Bekymringene om Careys økonomiske situasjon blir stadig sterkere, spesielt sett i lys av tidligere hendelser. I 2023 solgte hun en villa i Atlanta med et betydelig tap på 1,35 millioner dollar, som tilsvarer over 12 millioner kroner. I tillegg til dette har hun en historie med eiendomssalg etter tidligere skilsmisser, spesielt fra Tommy Mottola og Nick Cannon. Disse faktorene har ført til en bølge av spekulasjoner rundt Careys økonomiske situasjon. Mange lurer på om den glitrende fasaden av glamour og suksess begynner å slå sprekker. De observerer nøye hvordan Careys liv utspiller seg i offentligheten. Fans og finansanalytikere er ivrige etter å forstå de økonomiske realitetene som kan ligge bak fasaden. Boligsalget er et tydelig eksempel på hvordan en stjernes liv kan være underlagt endringer, og hvordan økonomiske forhold kan påvirke selv de mest vellykkede. Hele situasjonen er et fascinerende innblikk i livet til en av verdens mest kjente og suksessrike artister, og det gir et innblikk i de utfordringene som kan følge med både berømmelse og rikdom. Publikum vil uten tvil fortsette å følge nøye med på utviklingen





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Marco Materazzi skjønner ikke hvordan Manchester United kunne selge så billigDe beste ligaene i Europa. Fra Norge. For deg.

Read more »

Harris antyder kandidatur for presidentvalgetVisepresident Kamala Harris svarte bekreftende på spørsmål om et mulig kandidatur i neste presidentvalg, og signaliserte at hun vurderer å stille. Flere andre potensielle kandidater presenterte seg også på en konferanse i New York.

Read more »

Barcelona vil ikke selge, men 100 millioner euro får regjerende La Liga mester til å tenkeDe beste ligaene i Europa. Fra Norge. For deg.

Read more »

Chelsea byr på Fermín López: Barcelona nekter å selge stjernenFC Barcelona avviser Chelseas bud på Fermín López, med klar beskjed om at midtbanespilleren ikke er til salgs. Den spanske klubben holder fast ved utkjøpsklausulen på 500 millioner euro.

Read more »

Amerikanske marineskip passerte Hormuzstredet – uten koordinering med IranFlere amerikanske marineskip har krysset Hormuzstredet, en kritisk sjøvei for global oljetransport, uten koordinering med Iran. Dette skjer etter over en måneds spenning. Donald Trump hevder at USA nå jobber med å sikre trygg passasje og at Irans militære kapasitet er svekket. The New York Times rapporterer at Iran sliter med å rydde sjøminer og åpne for økt skipstrafikk. Våpenhvilebetingelser og geopolitiske faktorer kompliserer situasjonen.

Read more »