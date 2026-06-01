Marilyn Monroe fyller 100 år - liv, kjærlighet og ikonisk arv

Hundreårsfeiring for Marilyn Monroe med blikk på hennes filmkarriere, berømte klesauksjoner, personlige forhold og norske forbindelser til Haugesund.

Mandag 1. juni markerer vi hundreårsdagen for fødselen til Norma Jeane Mortenson, som senere ble verdenskjent som Marilyn Monroe . Hun ble født i Los Angeles den 1. juni 1926, og på sine kortlevde 36 år oppnådde hun en enorm kulturell innflytelse.

Monroe har med nesten tretti filmer skrevet inn i Hollywoods kanon, men hun er også kjent for ikoniske øyeblikk utenfor lerretet - fra den luftige hvite kjolen i filmen "The Seven Year Itch" i 1954, til den berømte sangen "Happy Birthday" for USAs president John F. Kennedy i 1962. Disse bildene har ikke bare blitt kunstneriske referanser, men også ettertraktede samlerobjekter.

Kjolen fra "The Seven Year Itch" ble i 2011 solgt for 4,6 millioner dollar, mens kjolen hun bar da hun sang for Kennedy ble auksjonert i 2016 for 4,8 millioner, og kjærlighetsbrevet til eksmannen Joe DiMaggio har oppnådd 78 000 dollar på auksjon. Marilyn Monroes private liv har også fascinert publikum gjennom tiårene. Hun var kortvarig gift med baseballlegenden Joe DiMaggio i 1954, og senere med dramatikeren Arthur Miller fra 1956 til 1961.

Bildene fra deres felles opptredener på New Yorks The Stork Club og i pressekonferanser illustrerer en kombinasjon av glamor og offentlig nysgjerrighet. I 1953 ble hun modell for den aller første utgaven av Playboy‑magasinet, og i 1960 fikk hun sin egen stjerne på Hollywood Walk of Fame.

Hun var også gjenstand for store kunstprosjekter; Andy Warhol brukte et av hennes portretter i en av sine mest kjente serier, og en fransk dokumentar har nylig avdekket genetisk bevis på at hennes biologiske far var Charles Stanley Gifford, gjennom DNA‑analyse av et hårstrå fra hennes balsamerte kropp. Monroe har også en spesiell plass i Norge, spesielt i den vestlige byen Haugesund.

Der regnes hun som en lokal legend, på grunn av at hennes biologiske far, Martin Edward Mortensen, hadde røtter i området. På 1980‑tallet foreslo filmkritiker Pål Bang‑Hansen å reise en statue til ære for henne, og i 1994 ble denne avduket i Haugesunds bysentrum. Ordføreren Nils Konrad Bua understreker hvor viktig det er å feire dette kulturelle fenomenet, både for byens identitet og for den globale populærkulturen.

Han påpeker at Marilyn Monroes liv og kunst fortsatt inspirerer nye generasjoner, både i Norge og internasjonalt, gjennom film, mote, musikk og visuell kunst. 100 år etter hennes fødsel er hennes arv mer levende enn noensinne, og hun forblir et symbol på både drømmefangst og den skjøre menneskelige siden bak stjernestatusen





