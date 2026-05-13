Marius Borg Høiby anker fengsling og ber om fotlenke på Skaugum

Marius Borg Høiby kjemper for å slippe ut av Oslo fengsel med elektronisk kontroll mens han venter på dom i en omfattende straffesak med over 40 tiltalepunkter.

Marius Borg Høiby har i den siste tiden vært gjenstand for omfattende medieoppmerksomhet etter at han ble siktet og senere tiltalt for en lang rekke alvorlige lovbrudd.

Forrige uke mottok han et blankt avslag fra Oslo tingrett etter at han hadde søkt om å få tilbringe resten av varetektsperioden med fotlenke i sin bolig på Skaugum i Asker. Retten begrunnet dette avslaget med en betydelig gjentakelsesfare, da man fryktet at han kunne begå nye straffbare handlinger dersom han ble løslatt. Høiby har imidlertid ikke akseptert denne avgjørelsen og har anket saken videre til Borgarting lagmannsrett i et forsøk på å endre sin nåværende situasjon.

Omfanget av tiltalene mot ham er eksepsjonelt, med totalt over 40 lovbrudd som statsadvokaten har anklaget ham for. Dette inkluderer svært alvorlige forhold som fire voldtekter og mishandling i nære relasjoner mot en tidligere samboer. I tillegg kommer tiltaler for voldshandlinger, fredskrenkelser, skadeverk og brudd på besøksforbud overfor en annen tidligere partner. En annen urovekkende del av tiltalen gjelder filming av underlivet til flere kvinner uten deres samtykke, i tillegg til drapstrusler, forulemping av politiet og gjentatte brudd på veitrafikkloven.

Listen har bare vokst over tid, da det i januar 2026 ble tatt ut tilleggstiltaler for grov narkotikakriminalitet, flere brudd på besøksforbud og råkjøring med motorsykkel, etterfulgt av ytterligere tiltaler for hensynsløs atferd i mars samme år. I anken til lagmannsretten har Høiby og hans forsvarer, René Ibsen, presentert flere tungtveiende argumenter for hvorfor en løslatelse med fotlenke er både forsvarlig og nødvendig. Et sentralt punkt i argumentasjonen er det utfordrende miljøet i Oslo fengsel.

På grunn av de alvorlige anklagene om seksuelle overgrep, som er svært lavt ansett blant andre innsatte, har Høiby blitt plassert skjermet for å ivareta sin egen sikkerhet. Denne isolasjonen er mentalt belastende og bidrar til et behov for alternativ varetektsform. Videre har familiære forhold blitt trukket inn som et relevant moment.

Det er kjent at kronprinsesse Mette-Marit forbereder seg på en omfattende lungetransplantasjon, og forsvaret mener det er avgjørende at Høiby får opprettholde kontakt med sin nære familie i denne kritiske perioden, noe som er svært vanskelig å gjennomføre fra en celle i Oslo fengsel. Forsvareren understreker at Kriminalomsorgen allerede har gjort en vurdering av Høiby og funnet ham skikket til å gjennomføre varetekten med fotlenke.

Dette betyr at faginstansene mener at de tekniske og administrative tiltakene er tilstrekkelige for å kontrollere hans bevegelser og at risikoen kan håndteres utenfor murene. For å imøtekomme bekymringene om gjentakelsesfare og rusmisbruk, foreslår forsvaret et strengt regime av kontroller. Dersom Høiby får innvilget fotlenke, vil ethvert forsøk på å forlate den godkjente boligen på Skaugum utløse en umiddelbar alarm hos myndighetene. I tillegg vil det bli foretatt hyppige og uanmeldte besøk for å sikre at alle vilkår blir overholdt.

Siden Høiby tidligere har erkjent et betydelig misbruk av alkohol og narkotika, vil det bli innført obligatoriske rustester for å garantere totalavhold. Forsvaret hevder at det er praktisk talt umulig å innta rusmidler uten at dette blir oppdaget under et slikt strengt regime. Enhver overtredelse av disse vilkårene vil føre til at han umiddelbart blir ført tilbake til fengselet.

Det er viktig å merke seg at dommen i straffesaken faller den 15. juni, og at Høiby risikerer mange år i fengsel på grunn av forholdene han allerede har tilstått. Likevel argumenterer Ibsen for at varetektsfengsling er mer belastende enn selve soningen, da man under soning har bedre muligheter for tilrettelegging og rehabilitering.

Siden varetektsperioden kan bli forlenget på ubestemt tid, mener forsvaret at det er i Høibys beste interesse å komme ut i hjemmet sitt, selv om han muligens må returnere til cellen kort tid etter at dommen foreligger. Boligen på Skaugum er allerede godkjent av Kriminalomsorgen, og alt ligger til rette for en rask overgang dersom lagmannsretten gir ham medhold i anken





