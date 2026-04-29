Marius Borg Høiby begjærer fotlenke i stedet for fengsel

Kronprinsesse Mette-Marits sønn, Marius Borg Høiby, vil be om å få gjennomføre varetektsperioden med fotlenke. Han har sittet fengslet siden februar, anklaget for voldtekt.

Marius Borg Høiby , sønn av kronprinsesse Mette-Marit, vil snart sende inn en begjæring til Oslo tingrett. Begjæringen vil argumentere for at han kan gjennomføre varetektsperioden med fotlenke i stedet for å sitte i fengsel.

Høiby har vært fengslet siden 1. februar, og i slutten av mars fikk han avslag på sin begjæring om løslatelse fra både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, grunnet frykt for gjentakelse av straffbare handlinger. Han har sittet isolert i Oslo fengsel for å sikre hans egen sikkerhet, da han er anklaget for voldtekt, anklager han benekter.

Høibys forsvarere, inkludert René Ibsen, vil argumentere for at gjentakelsesfaren er tilstrekkelig ivaretatt ved bruk av fotlenke og opphold på et bestemt sted, overvåket av Kriminalomsorgen. De påpeker at en ny lov trådt i kraft i august i fjor, som tillater gjennomføring av varetektsfengsling utenfor fengsel med fotlenke dersom det anses egnet. Høiby har allerede et besøksforbud mot den såkalte Frogner-kvinnen, som er utvidet til september 2026. Forsvarerne understreker at brudd på besøksforbudet vil føre til umiddelbar tilbakeføring til fengsel.

De anerkjenner at tilgang til mobil og PC ved bruk av fotlenke kan være en bekymring, gitt tidligere brudd på besøksforbudet, men mener risikoen kan håndteres. Sikkerheten til Høiby i fengsel er også et tema. Det har kommet frem i retten at han ikke har kontakt med andre fanger på grunn av anklagene om voldtekt, noe som gjør ham utsatt for fare.

Kriminalomsorgen har vurdert hans sikkerhet som truet, og det er eksempler på andre seksualforbrytere som har blitt utsatt for vold i fengsel, som Julio Kopseng og Arne Bye. Dommen i saken er ventet i begynnelsen av juni, og Høiby kan holdes fengslet i fire uker etter domsavsigelsen. Påtalemyndigheten vil vurdere begjæringen, men den endelige beslutningen ligger hos domstolen. Saken har fått stor medieoppmerksomhet, og politiadvokat Oda Karterud og Frogner-kvinnens bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen har foreløpig ikke kommentert saken





