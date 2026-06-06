Marius Borg Høiby begjærer løslatelse på grunn av morens helse

Marius Borg Høiby har begjært seg løslatt fra varetekt etter at moren kronprinsesse Mette-Marits helse er forverret. Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å framstille ham for et møte med spesialister.

Marius Borg Høiby , som har sittet varetektsfengslet siden begynnelsen av februar, har fredag begjært seg løslatt på nytt. Bakgrunnen er at helsesituasjonen til hans mor, kronprinsesse Mette-Marit, er blitt kraftig forverret.

Hun er nå satt på venteliste for å få nye lunger, noe som innebærer at hun må være klar for en lungetransplantasjon når som helst. Den alvorlige situasjonen har ført til at Høibys forsvarere har vært i kontakt med politiet for å få til en såkalt framstilling, der Høiby kunne få forlate fengselet i en begrenset periode under politiets følge for å delta på et møte med spesialister om morens helse.

Politiet avslo imidlertid denne anmodningen, noe som har vakt harme hos Høibys forsvarere. Advokat Petar Sekulic uttrykker frustrasjon over at politiet ikke har løftet en finger, men nå har Kriminalomsorgen kommet på banen og tilbudt seg å bistå med framstillingen. Sekulic sier til TV 2 at de ba politiet om å få vite om de hadde noen innvendinger mot at Kriminalomsorgen tok ansvaret, og politiet hadde ingen.

Politets avslag ble begrunnet med begrenset informasjon om formålet, en krevende ressurssituasjon den aktuelle dagen og alminnelig praksis. Politiadvokat Oda Karterud bekrefter at de mottok en anmodning 28. mai, men med lite informasjon. Dersom Oslo tingrett mandag bestemmer at Høiby skal fortsette i varetekt, må han flyttes til et annet fengsel. Det er uklart hvilken betydning dette vil få for eventuelle framstillinger knyttet til Mette-Marits helsesituasjon.

I mellomtiden har prinsesse Ingrid Alexandra avbrutt studiene i Australia og returnert til Norge, mens kronprins Haakon har reist hjem fra et offisielt besøk i Japan for å være sammen med familien. Torsdag kveld var prinsessen og prins Sverre Magnus på besøk i Oslo fengsel. Høiby er tiltalt for flere forhold, deriblant fire sovevoldtekter og vold i nære relasjoner, og statsadvokaten har lagt ned påstand om syv år og syv måneders fengsel





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