Marius Borg Høiby dømmes til fire år i fengsel

Dommer Jon Sverdrup Efjestad leste deler av den 128 sider lange dommen mandag morgen. Marius Borg Høiby dømmes til fengsel i fire år, men frifinnes for to tilfeller av voldtekt.

Dommer Jon Sverdrup Efjestad leste deler av den 128 sider lange dommen mandag morgen. Marius Borg Høiby dømmes til fengsel i fire år, men frifinnes for to tilfeller av voldtekt.

Det gjelder saken fra Lofoten og fra et hotell i Oslo. Han er naturligvis veldig fornøyd med at det er forholdsvis omfattende frifinnelser. Men så er det andre deler han ikke er så fornøyd med og som han har bestemt seg for å anke, sier forsvarer Petar Sekulic til NRK. Han er helt klar på at fornærmede der ikke er utsatt for noe voldsregime, sier Sekulic om det som gjelder mishandling i nære relasjoner.

En av Marius Borg Høibys to forsvarere, Ellen Holager Andenæs, forteller at det er høy sannsynlighet for at de anker dommen. Høiby dømmes for mishandling i nære relasjoner av Nora Haukland, samt blant annet grov kroppskrenkelse mot Frogner-kvinnen. Forsvarer Ellen Holager Andenæs er fornøyd med frifinnelsene. Jeg er fornøyd med de frifinnelsene som kom på de meget alvorlige beskyldningene.

Andre deler er vi mer kritiske til, kanskje, sier forsvarer Ellen Andenæs. Advokatene John Christian Elden og Heidi Reisvang i Elden Advokatfirma er bistandsadvokater for Skaugum-kvinnen og Nora Haukland. De registrerer at Høiby anker for det som gjelder de to. Vi hadde håpet at den grundige dommen fra tingretten satte et endelig punktum for sakene som gjelder Skaugum-kvinnen og Nora Haukland.

Saken har vært en betydelig belastning for samtlige av våre klienter, sier de to i en uttalelse til NRK. Det gjelder den såkalte Skaugum-saken og Vestkant-saken. Hun har lukket øynene, ligger i samme stilling over tid og viser ingen reaksjoner på berøring eller stimulering. Det er ingen lyder eller bevegelser som tyder på at hun er våken, leser Efjestad.

Dette underbygges også av fornærmedes egen reaksjon, da hun ble vist opptak i avhør, hvor hun ga uttrykk for at hun ikke hadde vært bevisst det som skjedde, fortsetter dommeren. Om Vestkant-saken leser dommeren at det er enighet om at Høiby og kvinnen hadde frivillig seksuell omgang etter å ha møttes på nachspiel. Videomaterialet viser først en fase hvor fornærmede deltar aktivt i seksuell aktivitet. I etterfølgende opptak fremstår hun derimot helt passiv.

Uten bevegelser eller reaksjoner, mens tiltalte utfører seksuell omgang og samtidig filmer, leser dommeren. Retten finner det bevist at fornærmede på dette tidspunktet var ute av stand til å motsette seg handlingene, sier han. Retten betviler ikke at kvinnen har forklart seg slik hun husker hendelsen, og mener forklaringen hennes ikke fremstår påfallende i seg selv. Det er ingen tidsnær bevis som underbygger at fornærmede ble vekket av at tiltalte gjennomførte samleie med henne.

Opplysningene om dette fremkom først i avhør over halvannet år etter hendelsen, leser Efjestad. Retten legger også vekt på et notat kvinnen skrev etter hendelsen. Der beskrev hun hendelsen som bra og koselig, men senere i avhørt omtalte hun hendelsen som ubehagelig og rart. Også voldtekten han var tiltalt for å ha begått på et Oslo-hotell i november 2024 frifinnes Høiby for.

Kvinnen har forklart at hun flere ganger sovnet og våknet av at Høiby utførte seksuell omgang med henne. Han har forklart at all seksuell omgang var frivillig. Retten finner det ikke bevist at han hadde seksuell omgang med henne mens hun var ute av stand til å motsette seg det





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Marius Borg Høiby Fengsel Voldtekt Mishandling Kroppskrenkelse

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