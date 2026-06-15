Marius Borg Høiby dømt for to voldtekter og mishandling

Marius Borg Høiby er dømt for to voldtekter og mishandling, men frifunnet for to andre voldtekter. Dommen er en delvis seier for påtalemyndigheten, og forsvarerne har allerede annonsert anke.

Marius Borg Høiby ble mandag dømt for to voldtekter og mishandling av Nora Haukland, men frifunnet for to andre voldtekter. Dom men er en blandet seier for påtalemyndigheten.

Vestkant-kvinnen, som var til stede i retten, fortalte om den enorme belastningen det var å vitne. Hun traff Høiby på et nachspiel og tok ham med hjem, der de hadde frivillig sex. Retten så videoer hvor hun så ut til å sove mens Høiby fortsatte å ha sex med henne. Da dommen falt, senket hun hodet og gråt.

Dommerne mener at voldtekt ikke er bevist i tilfellene med Lofoten-kvinnen og Hotell-kvinnen, og avslår erstatning til dem. Dette betyr ikke at retten ikke tror på kvinnene, men beviskravet er høyt. Allerede etter dommen bestemte forsvarerne seg for å anke de to voldtektsdommene og mishandlingsdommen. Høiby risikerer lite med en slik anke, men den øker sjansen for at aktoratet også anker frifinnelsene og at han kan løslates.

Straffen ble lavere enn aktors påstand på sju år og sju måneder, blant annet fordi minstestraffen for voldtekt er fjernet og Høyesterett har redusert straffenivået. Retten avviste å redusere straffen på grunn av mediedekningen, noe forsvarerne hadde bedt om. Dommen er grundig på 128 sider og gir flere viktige avklaringer. Forsvarerne håper nå på løslatelse av hensyn til kronprinsesse Mette-Marits helsesituasjon, men lagmannsretten har tidligere avvist dette på grunn av behovet for å beskytte fornærmede





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Marius Borg Høiby Voldtekt Dom Anke Rettssak

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