Marius Borg Høiby dømt til fire år i fengsel

Kronprinsesse Mette-Marits sønn Marius Borg Høiby er dømt til fire år i fengsel i Oslo tingrett. Han ble funnet skyldig i 34 forhold, blant annet to voldtekter og mishandling av ekskjæresten Nora Haukland.

Marius Borg Høiby (29) ble dømt til fire år i fengsel i Oslo tingrett mandag morgen. Kronprinsesse Mette-Marit s sønn var tiltalt på 40 punkter, men ble funnet skyldig i totalt 34 forhold.

Han ble blant annet dømt for to voldtekter, hvor den ene fant sted på Skaugum, samt mishandling av ekskjæresten Nora Haukland (29) og narkotikalovbrudd. Etter at rettssaken ble avsluttet i mars, la påtalemyndigheten ned påstand om fengsel i sju år og sju måneder. Klokken 13:00 mandag ble det kjent at Høiby anker dommen. Forsvarerne Ellen Holager Andenæs og Petar Sekulic kom ut fra Ila fengsel etter et møte med Marius Borg Høiby mandag ettermiddag.

Det er stor interesse for det norske kongehuset i Danmark, også rettssaken mot Marius Borg Høiby. Nyheten om Høiby-dommen har mandag preget medier over hele verden. Den svenske kongehuseksperten Jenny Alexandersson i Aftonbladet mener Slottet nå må ta avstand fra Høiby. Slottet har under rettssaken holdt seg tause om Marius Borg Høiby.

Etter dommen ble offentliggjort har de heller ikke mye å si til pressen. Denne unike situasjonen må håndteres varsomt av Slottet, og man må veie ordene på gullvekt. Men en uttalelse må man komme med, stillhet er ikke tenkelig. Hvis man ikke ønsker å håndtere det med en offisiell uttalelse, må Haakon stille seg foran en mikrofon og si noe om det, sier Alexandersson.

Det er ingen tvil om at kronprinsparet har vært under massivt press lenge, mener West. Både i forbindelse med rettssaken mot Borg Høiby, Epstein-saken og nå kronprinsessens forverrede sykdom. Denne saken er definitivt bare med på å øke presset på dem. Og samtidig må det isolert sett fra et foreldreperspektiv, være en ulykkelig dag når man ser sønnen sin bli idømt fire års fengsel for voldsomme forbrytelser.

Det er en sorg og en tragedie som har rammet dem. Ingen ønsker å se barnet sitt i fengsel, ingen ønsker at barnet deres skal være en voldtektsmann. Jeg håper at Mette-Marit og resten av familien får god støtte og hjelp i denne situasjonen





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Marius Borg Høiby Kronprinsesse Mette-Marit Fengsel Voldtekt Mishandling

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