Marius Borg Høiby får dommen i saken om voldtekter og krenkelser

Marius Borg Høiby får mandag dommen i saken om voldtekter, krenkelser og omfattende brudd på besøksforbud. Han risikerer nesten åtte års fengsel. Fem av de seks fornærmede kvinnene velger å holde seg borte når Oslo tingrett avsier dommen mot kronprinsesse Mette-Marits sønn.

Marius Borg Høiby får mandag dommen i saken om voldtekter, krenkelser og omfattende brudd på besøksforbud . Han risikerer nesten åtte års fengsel. Mandag får Marius Borg Høiby dommen i straffesaken mot seg.

Oslo tingrett bestemte fredag at han får dommen opplest over videolenke fra retten til Ila fengsel. Fem av de seks fornærmede kvinnene velger å holde seg borte når Oslo tingrett avsier dommen mot kronprinsesse Mette-Marits sønn, opplyser kvinnenes bistandsadvokater til NTB. Høiby skal av helsemessige årsaker følge opplesningen av dommen via videolenke fra Ila fengsel, som han ble flyttet til fra Oslo fengsel fredag. 29-åringen har sittet fengslet siden 2. februar, dagen før rettssaken mot ham startet.

Samlet er det lagt ned krav om at Høiby skal betale kvinnene nesten 2 millioner kroner i erstatning og oppreisning i saken. Flere av de fornærmede skal ikke følge domsavsigelsen. Sammen med kollega John Christian Elden har Reisvang representert tre av de fornærmede under den sju uker lange rettssaken mot Høiby i februar og mars. Influenseren Nora Haukland har vært mest omtalt, og over to dager fortalte hun retten om et turbulent forhold med Høiby.

Ulikt de andre fornærmede i saken fikk ikke Haukland medhold i ønsket om å bli anonymisert i omtalen av saken. Heller ikke den mye omtalte Frogner-kvinnen, Høibys ekskjæreste, kommer til å være i rettssalen under domsavsigelsen, opplyser kvinnens bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen til NTB. Det er de mange bruddene på besøksforbudet overfor Frogner-kvinnen som gjør at Høiby ikke har fått medhold i kravet om å bli løslatt fra varetekt i påvente av dommen.

Selv ikke kronprinsesse Mette-Marits framskridende lungesykdom mente retten ville legge tilstrekkelige bånd på Høiby. Lagmannsretten kan imidlertid ikke se at morens sykdom reduserer risikoen for en reetablering av kontakt med fornærmede, med den risikoen for nye straffbare handlinger som da foreligger, skrev Borgarting lagmannsrett sist onsdag. Tiltalen mot Høiby omfatter 40 punkter, og brorparten av punktene dreier seg om hensynsløs atferd, seksuelle krenkelser og trusler.

De mest alvorlige forholdene er fire sovevoldtekter Høiby skal ha utført mot fire av de fornærmede. Flere ganger under rettssaken stilte Høiby seg helt avvisende til påstanden om at han forgrep seg på kvinnene mens de sov. Han erkjente imidlertid å ha fotografert eller filmet dem. Statsadvokat og aktor Sturla Henriksbø la ned påstand om fengsel i sju år og sju måneder da han oppsummerte rettssaken 18. mars.

Forsvarerne ba på sin side tingretten frifinne Høiby for alle de fire voldtektene og for mishandling i nære relasjoner mot ekskjæresten Haukland. Advokat Petar Sekulic mente en straff på 18 måneder i fengsel ville være en passende reaksjon for det Høiby har erkjent straffskyld for. Ja, det vil hun, svarer bistandsadvokat Hege Salomon på spørsmålet om klienten hennes vil være til stede i rettssalen når Høiby mottar dommen.

Kvinnen, som i likhet med de andre hadde møtt Høiby på nachspiel, var blitt kontaktet etter at politiet hadde funnet bilder og filmer Høiby hadde tatt av henne naken og mens hun tilsynelatende sov. Jeg hadde jo en dårlig magefølelse på at han kunne ha sneket til seg sånne bilder. Jeg hadde jo aldri i min villeste fantasi sett for seg at han hadde laget hjemmevideoer av meg på en måte, sa kvinnen i retten.

Antall nettoppslag i norske og internasjonale medier om Høiby har passert 50.000 siden han ble pågrepet 4. august 2024, viser tallhentet fra Retriever denne uka. Under rettssaken fra 3. februar til 19. mars i år var det alene rundt 23.800 oppslag - 5500 i norske medier og 18.300 i internasjonale medier. Jeg møter uten fornærmede under domsavsigelsen. Hun ønsker ikke møte, særlig på grunn av medietrykket som ventes, skriver bistandsadvokat Lill Vassbotn til NTB.

Dette forholdet er det alvorligste i tiltalen mot kronprinsessens sønn fordi det gjelder voldtekt med samleie. I retten påsto Vassbotn at Høiby bør betale en samlet erstatning på rundt 400.000 kroner til hennes klient alene. I alt 70 vitner forklarte seg under rettssaken, og 830 sider med tekstmeldinger ble lest høyt. Oslo tingrett fikk et sjeldent innblikk i en festkultur på Oslos vestkant hvor tilfeldig sex har gått hånd i hånd med eskalerende narkotikabruk og påfølgende nedturer for Høiby.

Høibys forsvarere, advokat Petar Sekulic og Ellen Holager Andenæs, sier de vil være til stede i retten når dommen skal leses opp mandag. Akter Sturla Henriksbø under sin prosedyre i retten. Han mener Marius Borg Høiby skal dømmes for 39 av de 40 punktene i tiltalen. Bistandsadvokatene Hege Salomon (t.h.

) og Lill Vassbotn representer begge kvinner som påtalemyndigheten mener ble voldtatt i søvne av Marius Borg Høiby. Teori og praksis må gå hånd i hån





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Marius Borg Høiby Voldtekter Krenkelser Besøksforbud Fengsel

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