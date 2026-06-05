Marius Borg Høiby fortsatt i varetekt - Mette-Marits helsetilstand forverret

Marius Borg Høiby blir ikke løslatt, på tross av ny begjæring. Samtidig er kronprinsesse Mette-Marit blant annet på venteliste for lungetransplantasjon. Kronprinsfamilien har samlet seg rundt henne.

Marius Borg Høiby (29) fortsetter å sitte i varetekt, etter at påtalemyndigheten har avslått en ny begjæring om løslatelse fra forsvarer Petar Sekulic. Sekulic bekrefter overfor TV 2 at de har sendt en skriftlig begjæring, men påtalemyndigheten har besluttet å ikke løslate Høiby av eget tiltak.

Saken blir nå oversendt Oslo tingrett for videre behandling. Høiby har vært varetektsfengslet siden rettssaken mot ham startet 3. februar, da han ble pågrepet og siktet for nye lovbrudd mot ekskjæresten, kjent som Frogner-kvinnen. Fengslingen er begrunnet med gjentakelsesfare, og perioden har blitt forlenget flere ganger. I mai forsøkte Høiby å bli overført til varetekt med fotlenke på Skaugum, men både tingretten og lagmannsretten avviste dette, med henvisning til risikoen for nye straffbare handlinger.

Samtidig er Høibys mor, kronprinsesse Mette-Marit, hardt rammet av lungefibrose. Slottet opplyser at hun står på venteliste for lungetransplantasjon, noe som betyr at hun må være klar for at inngrepet kan skje når som helst. Torsdag var kronprinsessen og kronprins Haakon på Rikshospitalet i Oslo i drøye to og en halv time. Mette-Marit hadde med oksygentank i en ryggsekk.

Tidligere denne uken kom prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra studier i Sydney, Australia, grunnet morens forverrede helsetilstand. Kronprins Haakon avbrøt også et offisielt besøk i Japan for å reise hjem og være sammen med familien. Bistandsadvokatene i straffesaken mot Høiby, blant dem Hege Salomon, Lill Vassbotn, Mette Yvonne Larsen og John Christian Elden, har uttalt at deres klienter ikke har behov for at Høiby blir sittende i fengsel.

Elden sier til TV 2: Det viktige er at han holdes ansvarlig ved en dom for det han er skyldig i, og soner etter at denne er avsagt. Statsadvokaten har tidligere lagt ned påstand om fengsel i syv år og syv måneder for blant annet fire sovevoldtekter og vold i nære relasjoner mot ekskjæresten Nora Haukland (29).

Høibys forsvarer jobber nå med å få ham løslatt i påvente av dom, men påtalemyndigheten mener det er nødvendig å holde ham fengslet for å hindre nye lovbrudd. Saken har fått stor oppmerksomhet i norske medier, ikke minst på grunn av Høibys tilknytning til kongehuset. Kronprinsessen har i flere år vært åpen om sin lungesykdom, men nyheten om at hun står på transplantasjonsventeliste har kommet som et sjokk for mange.

Samtidig pågår rettssaken mot Høiby, der flere tidligere kjærester har stått frem med vitnemål om vold og seksuelle overgrep. Høiby har nektet straffskyld for de alvorligste anklagene. Rettssaken forventes å vare i flere uker, og det er knyttet stor spenning til hva dommen vil bli. Uansett utfall vil dette sette dype spor i den norske kongefamilien, som allerede er sterkt preget av kronprinsessens helsekrise





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