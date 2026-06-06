Marius Borg Høiby kan få delta på møte om kronprinsessens helse

Kriminalomsorgen tilbyr framstilling slik at Høiby kan være med på møte om morens helse. Politiet avslo først, men støtter nå løsningen.

Marius Borg Høiby kan få være med på et møte om morens helse. Kronprinsesse Mette-Marit ble denne uken satt på liste for lungetransplantasjon, og i den forbindelse har Høibys forsvarere bedt om at han får forlate varetektsfengslingen midlertidig for å delta på et møte med spesialister.

Kriminalomsorgen har tilbudt seg å gjennomføre en såkalt framstilling, der Høiby i følge med politi kan forlate fengselet i noen timer av velferdsgrunner. Forsvarer Petar Sekulic uttrykker lettelse over tilbudet, men kritiserer politiet for å ha avslått den opprinnelige anmodningen. Han sier politiet ikke har løftet en finger, mens Kriminalomsorgen har kommet på banen og tilbudt seg å framstille ham. Politiet bekrefter at de 28. mai mottok en anmodning om framstilling, men at de fikk begrenset informasjon om formålet.

På bakgrunn av en samlet vurdering av informasjonen, en krevende ressurssituasjon den aktuelle dagen og alminnelig praksis for framstillinger av innsatte i varetekt, valgte de å avslå anmodningen. Politiet har stor forståelse for at familien står i en krevende situasjon, og fredag ble det klart at Kriminalomsorgen har kapasitet til å framstille Høiby. Det anså politiet som en god løsning, sier politiadvokat Oda Karterud til Dagbladet.

Kronprinsessens helsetilstand har vært en offentlig bekymring i lang tid, og nyheten om at hun er satt på transplantasjonslisten har ført til økt oppmerksomhet. Høiby, som er sønn av kronprinsessen fra et tidligere forhold, sitter i varetekt mistenkt for flere forhold, men detaljene rundt siktelsen er ikke offentliggjort. Forsvarerne har tidligere begjært Høiby løslatt, men politiet avslo dette. Oslo tingrett skal nå ta stilling til begjæringen om løslatelse, noe som sannsynligvis skjer mandag.

Høibys deltakelse på møtet om morens helse anses som viktig av familien, og Kriminalomsorgens tilbud om framstilling gir en mulighet for at han kan være til stede. Det er uklart når framstillingen vil finne sted, men Sekulic håper det kan skje i løpet av kort tid. Saken har fått mye medieoppmerksomhet, og flere eksperter har kommentert at politiets håndtering av anmodningen var uvanlig.

Overføringen av ansvar fra politiet til Kriminalomsorgen blir sett på som en pragmatisk løsning i en vanskelig situasjon. Det gjenstår å se om Oslo tingrett vil imøtekomme begjæringen om løslatelse, men uansett vil Høiby kunne få noen timer fri til å delta på møtet takket være Kriminalomsorgens innsats. Dette kan bidra til å lette presset for familien i en tid preget av usikkerhet og helseutfordringer





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