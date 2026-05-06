Marius Borg Høiby må bli i Oslo fengsel

Retten har avvist begjæringen om at Marius Borg Høiby skal sone resten av varetektsperioden med fotlenke på Skaugum.

Dette kommer etter at Høiby og hans forsvarer, advokat René Ibsen, argumenterte sterkt for at oppholdet i Oslo fengsel medfører alvorlige helsemessige konsekvenser for den 29 år gamle mannen. Siden starten av februar har Høiby vært varetektsfengslet, og han er i utgangspunktet berammet til å sitte i varetekt frem til fire uker etter at dommen i saken er avsagt, noe som er forventet å skje i løpet av juni måned.

Under rettsmøtet i Oslo tingrett beskrev Høiby sin hverdag i fengselet som ekstremt utfordrende. Han forklarte at han befinner seg i en tilstand av isolasjon, eller utelukkelse fra fellesskapet, noe som betyr at han har svært begrenset menneskelig kontakt. Han rapporterte at han kun har to til tre besøk i uken, og at disse møtene ofte bare varer i rundt en time.

Høiby uttalte at det er svært røft å være uten sosial omgang over en så lang periode, og at han merker tydelige skadevirkninger av denne isolasjonen. Blant symptomene han nevnte var problemer med søvn, manglende appetitt, skjelvinger og en generell svekkelse av hukommelsen.

Han uttrykte et sterkt ønske om å komme seg ut av cellen for å kunne være nærmere familie og venner, samt for å slippe å tilbringe så mange timer i døgnet i et miljø han opplever som nedbrytende. Et annet sentralt punkt i begjæringen var forholdene i selve fengselsbygget. Høiby påpekte at Oslo fengsel er en gammel bygning med betydelige problemer knyttet til luftkvalitet og forekomst av mugg.

Dette er spesielt belastende fordi han har nære familiemedlemmer med sykdommer som gjør det vanskelig og helseskadelig for dem å besøke ham i disse omgivelsene. Advokat René Ibsen understreket at dette utgjør en ekstrabelastning for Høiby, som allerede er i en sårbar psykisk tilstand.

Ibsen argumenterte for at isolasjonen i utgangspunktet er nødvendig for å beskytte klienten mot vold fra andre innsatte på grunn av hans kjente navn og status, men at løsningen med hjemmearrest på Skaugum ville eliminert denne risikoen samtidig som det ivaretok hans helse. Påtalemyndigheten, representert ved politiadvokat Oda Karterud, var imidlertid sterkt imot å løslate Høiby til Skaugum. Hovedargumentet fra påtalemyndighetens side var at risikoen for gjentakelse av lovbrudd fremdeles anses som høy.

Karterud pekte spesifikt på faren for nye lovbrudd mot kvinnen fra Frogner. Hun påpekte det paradoksale i at Høiby ønsker å oppholde seg nettopp på Skaugum, ettersom flere av de påståtte lovbruddene skal ha funnet sted på denne eiendommen. Påtalemyndigheten mente at et opphold på Skaugum ikke ville gitt tilstrekkelige rammer for å hindre nye hendelser, spesielt når han samtidig ville hatt tilgang til mobiltelefon, internett og muligheter for besøk.

Videre ble det trukket frem at det er betydelig lettere å få tak i både lovlige og ulovlige rusmidler utenfor fengselets vegger. Forsvarer Ibsen forsøkte å imøtegå disse bekymringene ved å vise til at kriminalomsorgen gjennomfører uanmeldte kontroller og regelmessige rustester. Han hevdet at det ville være praktisk talt umulig å bruke rusmidler uten å bli oppdaget, og at ethvert brudd på vilkårene ville føre til umiddelbar gjeninnsettelse i fengsel.

Ibsen mente at risikoen for samfunnet var minimal sammenlignet med den personlige katastrofen det er for Høibys helse å forbli i Oslo fengsel. Han avviste kategorisk at Høiby ville bryte besøksforbudet overfor kvinnen fra Frogner, da dette ville bety slutten på ordningen med fotlenke og en retur til cellen. Til tross for disse argumentene konkluderte retten med at varetektsfengslingen må fortsette i Oslo fengsel frem til domsavsigelsen i juni





