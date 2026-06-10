Marius Borg Høiby nektes løslatelse til tross for morens alvorlige sykdom

Marius Borg Høiby begjærte seg løslatt da hans mor, kronprinsesse Mette-Marit, ble satt på liste for lungetransplantasjon. Tingrettsdommeren ønsket å løslate ham, men politiet anket. Dommen kommer mandag.

Marius Borg Høiby , sønnen til kronprinsesse Mette-Marit, har i flere uker sittet i varetekt tiltalt for alvorlige seksuallovbrudd og vold. Forrige uke kom nyheten om at moren var blitt satt på liste for lungetransplantasjon.

Ifølge legene betyr det at hun har omtrent ett år igjen å leve. Høiby begjærte seg da løslatt, og i Oslo tingrett mandag argumenterte han for at det var uutholdelig å være innestengt mens moren er så alvorlig syk. Han uttrykte bekymring for at hvert søndagsbesøk kunne være det siste. Dommeren var enig og besluttet å løslate ham, men politiadvokat Hilde Hermanrud Strand anket umiddelbart.

Hun viste til at sykdom i nær familie normalt ikke er grunnlag for løslatelse i slike saker. Høiby er tiltalt for fire voldtekter, mishandling i nære relasjoner og en rekke andre lovbrudd. Ifølge tiltalen skal flere av hendelsene ha skjedd over lengre tid og involvert tidligere partnere. Forsvareren René Ibsen har argumentert for at Høiby skal behandles som enhver annen tiltalt, og at det må vurderes om fortsatt fengsling er et uforholdsmessig inngrep.

Han roste tingrettens kjennelse som forbilledlig. Lagmannsretten skal nå behandle ankesaken, og dom i hovedsaken er ventet mandag 15. juni. Saken har fått stor oppmerksomhet i offentligheten, både på grunn av de alvorlige anklagene og familiens kongelige tilknytning. Kronprinsessen har så langt ikke kommentert situasjonen offentlig, men hennes helsetilstand har preget kongefamilien og skapt sympati for Høiby i noen kretser.

Høiby nekter straffskyld for de fleste forholdene, men har erkjent enkelte mindre punkter. Han har sittet fengslet siden pågripelsen i fjor, og varetektsperioden har vært preget av flere forlengelser. Politiets anke har utsatt en eventuell løslatelse, og Høiby må i mellomtiden forbli i varetekt. Rettssaken har involvert en rekke vitner og bevis, og dommerne vurderer nå om straffen skal bli langvarig fengsel.

Samfunnsdebatten rundt voldtektssaker og behandlingen av tiltalte har også blitt aktualisert. Flere har stilt spørsmål ved om Høiby får en særbehandling på grunn av sin mors stilling. Dommen neste uke vil trolig klargjøre både skyldspørsmålet og straffeutmålingen. Inntil da fortsetter varetektsfengslingen, mens Høibys familie håper på en rask avklaring





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Marius Borg Høiby Lungetransplantasjon Voldtekt Fengsling Kronprinsesse Mette-Marit

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