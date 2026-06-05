Marius Borg Høiby nektet løslatelse etter morens sykdom

Marius Borg Høiby fikk nei fra politiet om å bli løslatt fra vareteft på grunn av morens, kronprinsesse Mette-Marit, alvorlige helsetilstand. Hans forsvarer uttrykte overraskelse og mener at fortsatt fengsling er uforholdsmessig. Kronprinsessen venter på en lungetransplantasjon på grunn av alvorlig lungefibrose.

Marius Borg Høiby ba om å bli løslatt fra varetekt på grunn av morens alvorlige sykdom, men politiet nektet. Han forsvarer seg selv ved å hevde at hans mor, kronprinsesse Mette-Marit, er syk og venter på en lungetransplantasjon, noe som burde fått konsekvenser for hans egen fengsling.

Påtalemyndighetene i Oslo politidistrikt bekreftet at de ikke har gyldig begjæring om løslatelse. De sa at de har tatt stilling til denne og har besluttet å ikke løslate ham av egen vilje, og saken vil bli sendt til Oslo tingrett for videre behandling. En av hans forsvarere, Petar Sekulic, uttrykte stor overrasking over politiets avgjørelse og sa at dette var en uvntet holdning. Han la til at hans klient følte det som svært tungt.

Sekulic argumenterte også for at det å fortsatt holde Høiby fengslet er et uforholdsmessig tiltak angående morens helsesituasjon. Kronprinsesse Mette-Marit har lenge hatt lungefibrose, en sykdom som forverres over tid. Hun har nå blitt satt på venteliste for en lungetransplantasjon. Høiby har suttet fengslet siden rettssaken mot ham startet i februar.

I tillegg til familiens besøk i fengslet, er det planen at hans bror, prins Sverre Magnus, skal studere i Europa fra høsten. Slottet har også bekreftet at han vil komme hjem når det er nødvendig. Medisinsk info: Lungefibrose gjør lungene stive og mindre elastiske, noe som gjør pustene vanskeligere. Symptomer inkluderer kort pust ved anstrengelse og tørrhoste.

Behandling kan omfatte medisin for å stabilisere sykdommen, og i alvorlige tilfeller vurderes lungetransplantasjon. For at en pasient skal være egnet for slik operasjon må de være i svært dårlig form med kort forventet levetid uten behandling, må ha en匹配 donor, ikke ha andre alvorlige sykdommer og være under 60-65 år. Et slikt inngrep krever livslang oppfølging og medisinering.

Sluttmelding: I desember varslet legene at kronprinsessen var i fare for å bli plassert på transplantasjonslisten, og nå har hun endelig blitt det. Det ble offentliggjort at hun har alvorlige lungesymptomer og at en transplantasjon gjennomføres så snart det er mulig. Overlegen Are Holm ved Rikshospitalet sa at hun har fått en samlet medisinsk vurdering og at hun nå er på listen for å få en ny lunge





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