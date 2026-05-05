Marius Borg Høiby ønsker varetekt med fotlenke på Skaugum

Marius Borg Høiby har bedt om å få sone varetekt med fotlenke på Skaugum. Kun 1,5 prosent av de varetektsfengslede soner med denne ordningen.

Marius Borg Høiby har fremmet et ønske om å sone varetekt med fotlenke på Skaugum . Per 30. april var det kun tolv andre siktede som satt i varetekt under tilsvarende ordning.

Dette fremgår av tall NTB har innhentet fra Kriminalomsorgen. Sammenlignet med dette, satt totalt 796 personer i varetekt den samme datoen. Det betyr at kun 1,5 prosent av alle som var fengslet, da sonet med fotlenke. Denne ordningen er relativt ny, og ble implementert i august i fjor.

Siden den gang og frem til april har 44 siktede fått innvilget varetekt med elektronisk kontroll. I samme periode ble det foretatt 2089 nye innsettelser i varetekt. Kriminalomsorgen har mottatt 140 forespørsler fra påtalemyndigheten om å gjennomføre egnethetsvurderinger siden ordningen ble introdusert i fjor. En slik vurdering innebærer at Kriminalomsorgen gjennomfører en samtale med den siktede for å innhente informasjon om vedkommende, boligen hvor varetekten eventuelt kan gjennomføres, samt andre relevante forhold.

Denne vurderingen legges til grunn av retten når de skal avgjøre om siktede kan sone varetekt med fotlenke. René Ibsen, en av Høibys forsvarere, bekreftet at Kriminalomsorgen har godkjent boligen på Skaugum som egnet, og at de har vurdert Høiby som egnet til å gjennomføre varetekten med fotlenke. Marius Borg Høiby er tiltalt for et omfattende antall lovbrudd, totalt 40, hvorav de mest alvorlige er sovevoldtekt mot fire kvinner og mishandling i nære relasjoner.

Han ble varetektsfengslet 2. februar, dagen før rettssaken mot ham startet i Oslo tingrett. Fengslingen skjedde etter at han ble pågrepet for kroppskrenkelse, trusler med kniv og brudd på et ilagt besøksforbud. Høiby fremmet en begjæring om løslatelse i mars, men denne ble avslått. Retten begrunnet avslaget med at de anså det å være en betydelig risiko for gjentakelse, spesielt knyttet til nye brudd på besøksforbudet, trusler og vold mot den fornærmede kvinnen fra Frogner.

Rettssaken mot Høiby ble avsluttet 19. mars, og påtalemyndigheten fikk medhold i at Høiby skal forbli fengslet frem til dommen i saken foreligger. Dommeren i tingrettssaken har indikert at dommen vil bli avsagt i juni. Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om en fengselsstraff på syv år og syv måneder for Høiby. Denne saken har fått stor oppmerksomhet i media, og den relativt nye ordningen med varetekt med fotlenke blir nøye fulgt.

Bruken av fotlenkeordningen er ment å være et alternativ til fullstendig fengsling, spesielt i tilfeller hvor det ikke anses å være en høy risiko for rømming eller gjentakelse av kriminell aktivitet. Det er imidlertid viktig å understreke at egnethetsvurderingen er grundig, og at Kriminalomsorgen må være sikre på at ordningen kan gjennomføres på en sikker og forsvarlig måte.

Skaugum, som er en del av den kongelige eiendommen, har blitt valgt som et egnet sted for varetekten, antagelig på grunn av de sikkerhetsmessige forholdene som er til stede der. Det er også viktig å merke seg at Høiby selv har tatt initiativ til å be om å få sone varetekt med fotlenke, noe som kan indikere et ønske om å samarbeide med myndighetene og vise ansvarlighet.

Denne saken reiser også spørsmål om balansen mellom siktedes rettigheter og samfunnets behov for beskyttelse. Retten må veie disse hensynene nøye når de skal avgjøre om varetekt med fotlenke er en passende løsning. Den kommende dommen vil sannsynligvis gi ytterligere innsikt i rettens vurderinger i denne saken, og kan også ha implikasjoner for fremtidige saker hvor varetekt med fotlenke er et aktuelt alternativ.

Det er også viktig å huske på at offerets perspektiv er sentralt i denne saken, og at deres sikkerhet og velferd må prioriteres. Påtalemyndigheten har lagt vekt på gjentagelsesfaren, og retten har tatt dette i betraktning når de har avslått begjæringen om løslatelse. Denne saken illustrerer kompleksiteten i strafferettssystemet, og behovet for en grundig og rettferdig behandling av alle involverte parter





