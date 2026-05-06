Marius Borg Høiby ønsker varetekt med fotlenke på Skaugum

Marius Borg Høiby har søkt om å gjennomføre varetektsfengsling med fotlenke på Skaugum. Forsvareren mener elektronisk kontroll er tilstrekkelig, mens påtalemyndigheten frykter gjentagelsesfare. Høiby ønsker å være nærmere syk moren, kronprinsesse Mette-Marit.

Marius Borg Høiby har søkt om å gjennomføre varetektsfengsling med fotlenke på Skaugum , kronprinsparets eiendom i Asker. Dette er en forsømmelse på å unngå den belastningen som er forbundet med å sitte i fengsel.

Høibys forsvarer mener at elektronisk kontroll er tilstrekkelig og at det vil være ressurseffektivt for det offentlige. Høiby ble varetektsfengslet dagen før rettssaken mot ham skulle starte i februar. Han er blant annet siktet for brudd på besøksforbud mot en kvinne fra Frogner, som er en av de fornærmede i rettssaken. Siden da har han sittet i fengsel fordi retten mener det er gjentagelsesfare.

Under rettsmøtet onsdag forklarte Høiby at han ønsker å sitte i varetekt på Skaugum fordi det gjør det lettere å ha kontakt med moren, kronprinsesse Mette-Marit, som er syk. Kronprinsesse Mette-Marit har lungefibrose, en kronisk og uhelbredelig lungesykdom som gir redusert oksygenopptak. Sykdommen har forverret seg, og kronprinsessen forberedes nå på mulig lungetransplantasjon på Rikshospitalet.

Høiby sa at han har ekstremt lite menneskelig kontakt i fengselet og at det er vanskelig å ha kun kontakt med betjenter og to-tre besøk i uken som varer en times tid. Han ønsker å være nærmere familie og venner og vil gjøre alt for å komme ut av cella. Politiadvokat Oda Karterud representerer påtalemyndigheten i saken. Hun påpeker at det ikke er noen vedtak om isolasjon fra kriminalomsorgen og at isolasjonen er frivillig fra Høibys side.

Høiby er tiltalt for flere brudd på besøksforbud mot Frogner-kvinnen. Han sier i retten at han ikke vil risikere å havne i fengsel igjen ved å kontakte henne. Påtalemyndigheten mener at fotlenke ikke er egnet eller tilstrekkelig i denne saken. De viser til den generelle gjentagelsesfaren og særlig en gjentagelsesfare knyttet til Frogner-kvinnen.

De viser også til at mye av det han er tiltalt for, har skjedd i boligen der han ønsker å bo med fri tilgang til internett, telefon og besøk. Historikken i saken har vist at besøksforbud mot Frogner-kvinnen ikke har hatt noen virkning. Høibys forsvarer sier at han ønsker å leve et mer normalt liv og at varetektsfengsling med fotlenke vil være tilstrekkelig. Høiby sitter for tiden varetektsfengslet i Oslo fengsel.

Han har ingen restriksjoner mot besøk eller kommunikasjon. Både kronprinsen, kronprinsessen og mormoren til Høiby har vært på besøk hos ham i fengselet. Høiby ønsker å sitte varetektsfengslet i boligen på Skaugum. Mette Yvonne Larsen er bistandsadvokat for Frogner-kvinnen.

Hennes klient frykter at Høiby vil få mulighet til å ta kontakt med henne dersom han får innvilget ønsket om å gjennomføre varetekt med fotlenke. Høiby har kontaktforbud mot Frogner-kvinnen. Hvis retten gir Høiby medhold i at han skal få gjennomføre varetektsperioden med fotlenke på Skaugum, vil han få tilbake tilgangen på mobiltelefon og datamaskin. Larsen sier Frogner-kvinnen setter stor pris på den roen hun har fått etter at rettssaken ble avsluttet. Nå frykter hun eskalering med påfølgende presseoppslag





