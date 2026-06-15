Marius Borg Høiby søker om løslatelse igjen etter å ha reagerte med sinne i fengsel

Marius Borg Høiby søker om løslatelse igjen etter å ha reagerte med sinne og slått i et skap da lagmannsretten avslo hans første søknad. Han er dømt for grov kroppskrenkelse mot en kvinne fra Frogner og to års besøksforbud mot henne. Forsvarerne søker nå om løslatelse for Høiby, men aktor Sturla Henriksbø mener det er en stor risiko for at Høiby og Frogner-kvinnen kommer til å gjennoppta kontakten hvis han løslates.

Marius Borg Høiby søker om løslatelse igjen etter å ha reagerte med sinne og slått i et skap da lagmannsretten avslo hans første søknad. Han er dømt for grov kroppskrenkelse mot en kvinne fra Frogner og to års besøksforbud mot henne.

Forsvarerne Ellen Holager Andenæs og Petar Sekulic søker nå om løslatelse for Høiby, og mener at det ikke er forholdsmessig å holde ham fengslet nå som dommen er avsagt. Aktor Sturla Henriksbø mener derimot at det er en stor risiko for at Høiby og Frogner-kvinnen kommer til å gjennoppta kontakten hvis han løslates. I rettsmøtet kom det fram at Høiby ble svært skuffet da Borgarting lagmannsrett avslo søknaden om løslatelse, og at han slo et skap i fengselscellen.

Han skal ha vist fram høyrearmen sin, som skal ha vært blå etter slag mot skapet. Han ble framstilt for legevakt, hvor det ble avdekket brist i hånda. Henriksbø påpeker at det er enda mer krevende hvis Høiby skulle havne i en situasjon hvor Frogner-kvinnen er i samme rom som dette skjedde, eller hvor hun har kunnet være medvirkende til en slik skuffelse eller smerte.

Sekulic mener derimot at statsadvokaten trekk fram denne rapporten som et eksempel på at Høiby ikke kan håndtere sine følelser, og at det er svært spesielt at påtalemyndigheten trekker frem det som et eksempel på at han ikke kan håndtere sine følelser. Sekulic legger vekt på at Høibys familie er i en dramatisk situasjon som følge av at moren, kronprinsesse Mette-Marit, er satt på liste for lungetransplantasjon.

Dersom Høiby løslates vil han bo sammen med familien sin i hovedhuset på kronprinsparets residens på Skaugum, og bli fulgt av politiet. Henriksbø mener at begjæringen om løslatelse burde forkastes, og at det ikke har skjedd noe nytt de siste dagene som kan endre gjentakelsesfaren





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