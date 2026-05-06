Marius Borg Høiby søker varetekt med fotlenke – Finlands president advarer om femårsfrist mot Russland

Marius Borg Høiby møter i Oslo tingrett for å søke om varetekt med fotlenke på Skaugum. Forsvareren argumenterer for at dette gir mer frihet enn fengsel, men med strenge vilkår. Samtidig advarer Finlands president Alexander Stubb om at Europa har bare fem år på å ruste opp mot Russland og må tilpasse seg en ny sikkerhetspolitisk virkelighet.

IKKE SAMMEN: Marius Borg Høiby s forsvarer Renè Ibsen understreker at det ikke er noen risiko for at besøksforbudet overfor Frogner-kvinnen vil brytes igjen. Høiby (29) møter i Oslo tingrett onsdag for å søke om varetekt med fotlenke på Skaugum i stedet for fengsel.

Han har vært varetektsfengslet siden februar, og dommen ventes i starten av juni. Høiby ankom retten klokka 10.00, ledsaget av politiet og representert av advokat René Ibsen. Ibsen argumenterer for at Høiby bør få varetekt med elektronisk kontroll, noe som gir mer frihet enn fengsel, men med strenge vilkår. Høiby vil få fotlenke, må stå hjemme og vil bli testet for rusmidler.

Hvis han bryter vilkårene, vil han miste ordningen og bli gjeninnsatt i fengsel. Det kom også frem at Høiby hadde brutt kontaktforbudet mot Frogner-kvinnen ved å sende blomster og et brev 14. februar. Høiby nekter straffskyld for de alvorligste tiltalepunktene, blant annet fire voldtekter og mishandling mot Nora Haukland (28). Retten vektla hans kontakt med den fornærmede kvinnen og mente det var gjentakelsesfare for nye lovbrudd.

I en annen sak advarer Finlands president Alexander Stubb om at Europa har bare fem år på å ruste opp mot Russland. Stubb understreker at Europa presses fra flere kanter, inkludert et aggressivt Russland og et USA som krever mer ansvar fra Europa. Han mener at Europa må slutte å se forsvar som et nasjonalt prosjekt og heller bygge sterkere felles løsninger. Stubb oppfordrer til å styrke samarbeidet med europeiske land utenfor EU, som Norge og Storbritannia.

Vi har nå et vindu som ikke kommer til å vare lenge. Kanskje fem år, sier Stubb. Han advarer om at Europa står overfor en ny sikkerhetspolitisk virkelighet og må tilpasse seg raskt. Under NB8-møtet i Kyiv på fireårsdagen for Russlands invasjon av Ukraina 24. februar 2026, understrekte Stubb sammen med nordiske og baltiske ledere, inkludert Norges statsminister Jonas Gahr Støre, at Europa må forberede seg på en endret verdensorden.

Stubb viste til at Europa etter den kalde krigen tok store og riktige valg ved å bygge tettere samarbeid og utvide Den europeiske union østover. Etter den kalde krigen var følelsen at verden åpnet seg, men nå står vi overfor nye utfordringer. Det er viktig at vi står sammen og handler raskt for å sikre vår felles fremtid





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Marius Borg Høiby Varetekt Fotlenke Finlands President Alexander Stubb Russland

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Høiby-saken: Skaugum-bolig godkjent til fotlenkesoningI tillegg mener Kriminalomsorgen at Marius Borg Høiby er skikket til å gjennomføre varetekt med fotlenke i sitt eget hjem.

Read more »

Marius Borg Høiby ønsker varetekt med fotlenke på SkaugumMarius Borg Høiby har bedt om å få sone varetekt med fotlenke på Skaugum. Kun 1,5 prosent av de varetektsfengslede soner med denne ordningen.

Read more »

Politiet mot fotlenke for Marius Høiby – ny rettsbeslutning avslører motstandPolitiet ønsker ikke at Marius Høiby skal sone resten av varetektsfengslingen med fotlenke, til tross for at Kriminalomsorgen har vurdert ham som egnet. En ny rettsbeslutning avslører påtalemyndighetens motstand.

Read more »

Vil sitte i varetekt på Skaugum – 12 andre har samme ordningGPS-sporing, uanmeldte besøk og rusforbud. Slik blir Marius Borg Høiby (29) «passet på» dersom han får sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum.

Read more »

Reagerer på mulig fotlenke: – Sterke grunner som taler imotMarius Borg Høiby (29) ber om å få sitte i varetekt på Skaugum. Det bekymrer to av bistandsadvokatene.

Read more »

Marius Borg Høiby ønsker å sones med fotlenke på SkaugumMarius Borg Høiby vil gjennomføre varetekten med fotlenke på Skaugum i stedet for i fengsel. Retten skal vurdere om dette er mulig, mens advokaten mener det er tilstrekkelig med elektronisk kontroll. Frogner-kvinnen frykter kontakt med Høiby dersom han får lov til å sone på denne måten.

Read more »