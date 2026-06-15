Marius Borg Høiby's trial: Two years after initial arrest, he is set to face the judge

The trial of Marius Borg Høiby, who was arrested for the first time in August 2024, is set to begin. The case has involved numerous victims and a number of lawyers. The trial lasted for seven weeks, and the defendant denies the most serious charges in the indictment.

Mandag morgen får Marius Borg Høiby dommen i straffesaken, nesten to år etter den første pågripelsen. Det var i begynnelsen av august 2024 at han ble pågrepet for første gang.

Dette var starten på en storstilt etterforskning som har inkludert en rekke fornærmede, men ikke minst har saken involvert en rekke advokater. Maratonrettssaken varte i sju uker, og Høiby nekter straffskyld for de mest alvorlige forholdene i tiltalen.

Statsadvokaten har anklaget Marius Borg Høiby for til sammen 40 lovbrudd, inkludert fire voldtekter, mishandling i nære relasjoner mot en tidligere samboer, flere voldshandlinger, fredskrenkelser, skadeverk og brudd på besøksforbud mot en annen tidligere samboer, samt å ha filmet underlivet til en rekke kvinner uten deres viten eller samtykke. Tiltalen omfatter også drapstrusler, forulemping av politiet og flere veitrafikkovertredelser





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Marius Borg Høiby Trial Accusations Victims Lawyers Trial Duration Defendant's Denial

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