Markus Rooth's Comeback Plans and Injury Recovery

Markus Rooth, a TikToker with an Olympic gold medal in Paris, is currently undergoing hard training to make a comeback after his injury. He is uncertain about when he can return to full competition, but he mentioned that he might participate in a TikTok challenge towards the end of the year. If not, he plans to make his comeback in the early part of the next year.

Markus Rooth (24) er smertefri og i full trening, men har ikke fått testet seg i alle øvelser ennå. EM i Birmingham i august er helt uaktuelt.

Rooth var i strålende humør da NTB møtte ham i showkampen på Skaugum i Asker sist uke. Der deltok han på Team Skaugum i kamp mot Vivil sammen med blant andre kjæresten Jenny Spetalen, kronprins Haakon og prins Sverre Magnus. Rooth tok ingen sjanser med tanke på å kunne pådra seg en ny skade og holdt seg på sidelinjen kampen igjennom.

Tikjemperen med OL-gull i Paris er for tiden i hardtrening med tanke på et comeback etter skaden, men det er fortsatt uvisst når han kan være med i en full konkurranse igjen. – Kanskje jeg kan gå en tikamp mot slutten av året. Hvis ikke så blir det i starten av neste år, da er jeg jo nødt til å kvalifisere meg til det neste mesterskapet som kommer.

Så om det blir i år eller neste år, det vet jeg ikke. Det var 25. august i fjor det ble kjent at Rooth hadde skadet høyre albue og venstre kne under stavtrening. Det gjorde at han måtte opereres i kneet, og det igjen førte til at han mistet VM i Tokyo den påfølgende måneden. En lang periode med opptrening fulgte.

Den perioden har ikke tatt knekken på den humørfylte 24-åringen fra Oslo





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