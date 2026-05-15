Markus Solbakken åpner om MS-diagnosen: "Jeg kjente en klump i magen"

Markus Solbakken, sønnen til landslagssjef Ståle Solbakken, har fått MS-diagnosen. Zlatko Tripic, tidligere Viking-spiller, uttrykker støtte og håp for Markus Solbakken. Kristoffer Løkberg, tidligere Brann-spiller, er imponert over Markus Solbakken sin positive holdning.

Fredag kunne TV 2 fortelle historien om hvorfor Markus Solbakken ikke har vært på banen for AGF Aarhus i 2026. Markus Solbakken , som er sønnen til landslagssjef Ståle Solbakken, fikk nemlig tidligere i år vite at han har fått den kroniske sykdommen multippel sklerose, bedre kjent som MS. Viking -kaptein Zlatko Tripic spilte 56 kamper sammen med Markus Solbakken i Viking .

Zlatko Tripic, tidligere lagkamerat, var overrasket og uttrykte sin støtte og håp for Markus Solbakken. Kristoffer Løkberg, tidligere Brann-spiller, var også imponert over Markus Solbakken sin positive holdning og ønsket ham alt det beste. Brann-spiller Kristian Eriksen var enig og ønsket Markus Solbakken alt godt





tv2sport / 🏆 13. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sport MS Markus Solbakken Viking Zlatko Tripic Kristoffer Løkberg Brann Kristian Eriksen MS-Diagnosen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Grue IL vertskap for Solbakkens mest historiske uttakDet skjer 21. mai klokken 20.00, og dermed blir Grue IL vertskap for Solbakkens mest historiske uttak. – Jeg kan si at det stemmer at vi skal være vertskap for dette uttaket, sier styreleder Anders Hommerstad Nysæther i Grue IL til VG. – Det var en idé fra TV 2 og NRK, som vi i Grue IL, NFF og Ståle (Solbakken) ble forelagt – og synes var en god idé. Det synes vi er veldig hyggelig, sier Nysæther. Noen detaljer om arrangementet kan han foreløpig ikke dele. NFFs medieavdeling er på sin side sparsommelige med informasjonen rundt uttaket, og varsler en oppdatering fredag. Både Ståle Solbakken og hans assistent Kent Bergersen har fortid i klubben. I 2025 tok Solbakken VGs lesere med inn i garderoben det hele begynte for hans del. Dermed sluttes ringen på et vis, når det historiske uttaket av VM-troppen til USA, Canada og Mexico offentliggjøres nettopp her. Troppen skal bestå av 26 spillere. Denne uken har Norges Fotballforbund (NFF) sendt inn sin såkalte brutto-tropp, en liste på rundt 50 spillere som alle kan bli tatt ut. Det er på nasjonalarenaen Ullevaal Stadion landslagssjef Solbakken vanligvis presenterer dette uttaket. Der er det imidlertid hektisk virksomhet før de skal arrangere kvinnenes Champions League-finale mellom Barcelona og Lyon, bare to dager etter Solbakkens VM-uttak. Du trenger imidlertid ikke vente på å ta ut din tropp. Det kan du gjøre her:

Read more »

Solbakken: 'Jeg lå i fosterstilling og gråt da jeg fikk beskjed om synstap'Solbakken, en av Norges mest profilerte fotballspillere, forteller om en dramatisk periode med synstap. For de aller fleste blir synet hundre prosent bra igjen, men han opplever svakere syn når pulsen stiger.

Read more »

AGF-spiller Markus Solbakken med MS: 'Når pulsen stiger, blir synet mitt svekket'AGF-spiller Markus Solbakken, som har MS (multippel sklerose), deler sine erfaringer med sykdommen og hvordan det påvirker synet hans.

Read more »

Ståle Solbakkens sønn rammet av MS: – Våknet av at synet var borteAARHUS (TV 2): Alene på sofaen brast Markus Solbakken (25) ut i gråt da legen ga ham den alvorlige beskjeden.

Read more »