Markus Solbakken's Comeback and MS Diagnosis

Markus Solbakken, a former Norwegian international footballer, made a comeback for AGF after being diagnosed with MS (multippel sklerose). He played the last quarter and extra time in the Danish Serieafslutning, scoring an assist on the opening goal. Meanwhile, Runar Norheim scored two goals and assisted on a third as Nordsjælland won 4-1 against Sønderjyske.

Markus Solbakken gjorde søndag comeback for AGF da klubben feiret seriegullet med 6-2-seier over Viborg med kong Frederik på tribunen. ÅPNER OPP: I lang tid har AGF -fansen lurt på hva som har feilet Markus Solbakken .

Nå bretter han ut. Foto: Per Haugen / TV2Det skjedde to dager etter at det ble kjent at Solbakken har fått påvist sykdommen MS (multippel sklerose). 25-åringen, som er sønn av Norges landslagssjef, hadde ikke spilt kamp siden desember. Han har vært på skadelisten som følge av synsforstyrrelser. I forbindelse med undersøkelsene rundt dette fikk han MS-diagnosen.

Han vil ikke la sykdommen stoppe fotballkarrieren, og han har allerede meldt seg klar til neste sesong. Søndag ble han byttet inn og spilte det siste kvarteret pluss tilleggstid i serieavslutningen foran 11.500 feststemte tilskuere. Mads Hedenstad og Kristian Arnstad spilte hele kampen for AGF, mens Solbakken kom inn for en tredje nordmann, Magnus Knudsen. Arnstad noterte assist på kampens første mål. 25 ÅR: Markus Solbakken har vært innom klubber som HamKam, Stabæk, Viking, Sparta Praha, Pisa og AGF Aarhus.

Foto: Kristoffer Løkås/TV 2 Runar Norheim markerte seg også i den danske serieavslutningen. Han scoret to av målene og assisterte på et tredje da Nordsjælland vant 4-1 borte mot Sønderjyske. Farum-klubben endte på tredjeplass





