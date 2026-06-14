Et taktisk mesterverk og et briljerende mål fra Vinícius Júnior sikret Brasil et poeng mot Marokko i en intens VM-kamp.kampen fant sted på MetLife Stadium, også vert for finalen, og viste begge lages kvalitet.

I en spennende og intens fotballkamp på MetLife Stadium i New Jersey, ble det til en sprettende 1-1-uavgjort mellom Brasil og Marokko i en VM-kamp foran omtrent 80.000 tilskuere.

Dette var den første kampen i mesterskapet som spilles på stadion som også er vert for finalen 19. juli, og det gir et indtrykk av hva som kan komme. Brasil, nummer seks på FIFA-rangeringen, og Marokko, nummer syv, leverte et fotballspektakel som hadde alt: tekniske fremskritt, taktiske kamper og ryggeslående scorer. Kampen tok en dramatisk start allerede etter 20 minutter da Marokko tok en overraskende ledelse.

Real Madrid-stjernen Brahim Díaz fant med et presist pasning Ismael Saibari, som spiller for PSV og er sterkt spekuler til Bayern München, i en klar posisjon mot Alisson i Brasil-buret. Saibari viste iskaldt kaliber og chippet ballen elegant over keeperen for å gi Marokko en 1-0-ledelse. Dette målet var en teoretisk mesterklasse; Alan Shearer, Premier Legaues historiske toppscorer, beskrev det som enestående i both pasning og avslutning, og wanted at Marokkos tro på egen styrke var tydelig.

TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller var mer kritisk til Brasil, mente at det så ut som et lag i krise. Brasil-fansen viste sin frustrasjon, ifølge commentator Øyvind Alsaker, som også beskrev at Supporterne var sinte og oppgitt og brukte armene i et appell om ansvar fra spillerne. Brasil svarte med et mesterverk like etter. Et fundert angrep fra Marokko endte med en lang ball i venstrekant hvor Vinícius Júnior stod alene.

Han tok ballen, driblet seg ned mot dødlinjen, svingte utover i feltet og bommet ballen med kraft i det lengste hjørnet for en spektakulær utligning. Dette målet var et høydepunkt av kreativitet og teknisk ferdighet. Etter utligningen forsøkte begge lag å vinne, men andre omgangen ble preget av flere stopp og færre klare muligheter. Ti minutter tillegg førte ikke til noen scoring, slik at kampen endte 1-1.

Brasil spiller sin neste kamp i gruppe C mot Haiti sent på natten 20. juni, mens Marokko tar steget mot Skottland





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