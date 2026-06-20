Marokko slo Skottland 1-0 i VM-prestasjon med tidlig mål og dommerkontroverser

Marokko vant over Skottland 1-0 i en VM-fotballkamp preget av et tidlig mål og flere kontroversielle dommeravgjørelser. Skottland hadde liten ballkontroll i første omgang og klarte ikke å skape like gode sjanser som marokkanerne. Etter pausen presset Skottland på og ønsket seg flere straffespark, men dommeren nektet å blåse. Den skotske frustrasjonen var synlig hos spillerne og kommentatorene. Marokko tok et viktig steg mot åttefinale, mens Skottland nå må vinne mot Brasil for å tilreffe videre.

Det startet med et sjokk i VM i fotball. Bare 71 sekunder etter starten av oppgjøret mellom Marokko og Skottland , scoret Ismael Saibari og ga Marokko en tidlig ledelse.

Den tidligere skotske landslagsspilleren Pat Nevin, som var kommentator, reagerte umiddelbart og understreket atSkottland måtte justere planene sine raskt. Etter halvspilt førsteomgang var Skottland langt bak i kampen med bare 27 prosent ballinnehav og ingen avslutninger. Første skotske skudd på mål kom først i det 46. minuttet, og pause stillingen var 1-0 til Marokko. Etter pause forsøkte Skottland igen og igjen å få straffe, men dommeren viste ingen tegn til å blåse.

NRKs kommentator Carl-Erik Torp uttrykte sin frustrasjon spesielt når John McGinn ble stoppet i en klar scoringsmulighet, sammenlignet med Mbappés situasjon i en annen kamp. Senere, da Scott McTominay ble lagt i bakken utenfor boksen, håpet Skotterne på straffe, men dommeren lot spillet fortsette. Gjennom hele kampen ønsket Skottland seg flere ganger straffespark, men dommeren holdt fast ved sine avgjørelser og tillot fysisk spill fra Marokkos side.

Til tross for at Skottland hadde flere muligheter i kampens slutt, endte det med et frustrerende nullpoengresultat. Marokko vant 1-0 og tok et viktig steg mot knockout-fasen, medens Skottland nå står overfor enAvgjørende kamp mot Brasil for å sikre videre spill. Marokkos dominans var tydelig, spesielt i første omgang, og også i andre omgang holdt de kontrollen selv om Skottland presset. Den skotske frustrasjonen var tydelig, ikke bare hos spillerne, men også blant eksperter og kommentatorer.

Pat Nevin påpeket at det er vanskelig med forberedelser når situasjonen endrer seg så raskt som i fotball, og at Skottland måtte tilpasse seg underveis. Dommerens tilnærming tillot mye fysisk kontakt, noe som ga Marokko en fordel, mens Skottland hadde problemer med å få gjennom den defensive muren. Til slutt måtte Skottland akseptere tapet og se på med håp om et bra resultat mot Brasil for å fortsette i turneringen





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