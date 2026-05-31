Mars-analoge bergarter: Forbereder seg på returprøver fra Mars

Forskere ved Universitetet i Oslo og Naturhistorisk museum samler og studerer steinprøver som likner bergarter på Mars for å forberede seg på analyse av faktiske Mars-prøver.

Forskere ved Universitetet i Oslo og Naturhistorisk museum har etablert et unikt bibliotek med steinprøver som etterligner bergarter funnet på Mars . Dette biblioteket, kjent som Mars -analog-samlingen, består av seks steinprøver med egenskaper som speiler det Perseverance -roveren har samlet inn siden landing i 2021.

Målet er å forberede seg på den dagen de faktiske Mars-prøvene returneres til jorden, slik at forskere kan maksimere utbyttet av analysene. Samlingen fungerer som en testplattform for å finne ut hvilke analyser som bør utføres, i hvilken rekkefølge, og hvordan prøvene best kan håndteres for å unngå skade eller kontaminering.

Marine Ciocco, en av forskerne bak prosjektet, understreker at instrumentene på Perseverance ikke er like kraftige som de vi har på jorden, noe som gjør det vanskeligere å få gode data. Derfor er det avgjørende å ha forberedt seg grundig på hvordan man skal tolke dataene fra Mars-prøvene når de endelig ankommer jorden. Biblioteket inneholder per i dag fem ulike Mars-analoger, som er steinprøver fra jorden som på en eller annen måte ligner bergarter på Mars.

Ligningen kan være basert på fysiske egenskaper som hardhet, kjemisk sammensetning, eller dannelsesprosess. For eksempel kan en analog være en vulkansk bergart med høyt jerninnhold, eller sandstein med samme hardhet som sedimenter på Mars. Hver analog er nøye utvalgt for å teste spesifikke egenskaper som er relevante for de faktiske Mars-prøvene. Fra hvert innsamlingssted har forskerne om lag 300 kilo stein, noe som gir rikelig materiale til ulike eksperimenter





